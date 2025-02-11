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ANADA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Adana'da okul var mı yok mu? Son dakika valilik açıklaması bekleniyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
15:31
ANADA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Adana'da okul var mı yok mu? Son dakika valilik açıklaması bekleniyor!
Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, 12 Şubat Çarşamba günü Adana'daki okulların durumunu gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre, il genelinde yağışlı hava devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, Adana Valiliği'nden resmi bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını yakından takip ediyor. Peki, Adana'da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Adana'da okul var mı yok mu? İşte, detaylar...