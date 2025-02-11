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Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:31 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:31

ANADA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Adana'da okul var mı yok mu? Son dakika valilik açıklaması bekleniyor!

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, 12 Şubat Çarşamba günü Adana'daki okulların durumunu gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre, il genelinde yağışlı hava devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, Adana Valiliği'nden resmi bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını yakından takip ediyor. Peki, Adana'da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Adana'da okul var mı yok mu? İşte, detaylar...

ANADA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Adana’da okul var mı yok mu? Son dakika valilik açıklaması bekleniyor!

Adana'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Adana'da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Adana'da okul var mı yok mu?

ANADA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Adana’da okul var mı yok mu? Son dakika valilik açıklaması bekleniyor!

ANADA ALADAĞ İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLMİŞTİ!

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 11 Şubat 2025 Salı günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli memurlarının bir gün süre ile idari izinli sayılacakları bildirildi.

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ANADA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Adana’da okul var mı yok mu? Son dakika valilik açıklaması bekleniyor!

ANADA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Yeni bilgiler geldiği takdir de haberimizde olacaktır.

ANADA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Adana’da okul var mı yok mu? Son dakika valilik açıklaması bekleniyor!
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ANADA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Adana’da okul var mı yok mu? Son dakika valilik açıklaması bekleniyor!
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