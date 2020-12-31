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Haberler Galeri Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi, Poco, Redmi telefonlar hangileri? Xiaomi'nin hangi modellerine güncelleme gelecek?

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'nin hangi telefonları güncellemesini alacak? 11 yüklenecek Xiaomi modelleri nedir? Xiaomi kullanıcıları hangi modellere Android 11'in geleceğini merak ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında yayınlanan Android 11 içeriğinde birçok yenilik barındırıyor. Fakat üreticiler güncellemeyi kademeli olarak yayınlanıyor. Bunun altında yatan sebep ise arayüz ve yazılım optimizasyonu. Xiaomi aralık ayı başında MIUI 12'le birlikte Android 11'in kararlı güncellemesini, Mi 10 Lite 5G'nin global modeli için yayınladı. Birkaç model daha Android 11 güncellemesini aldı. Ancak Android 11'i almayan Xiaomi, ve modelleri var. Lafı daha fazla uzatmadan Android 11'in yükleneceği Xiaomi telefonlara bakalım.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 14:21
Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi, Poco, Redmi telefonlar hangileri? Xiaomi'nin hangi modellerine güncelleme gelecek?

güncellemesinin hangi , ve modellerine geleceği merak konusu. Google Pixel serisi ve sınırlı sayıda bazı modeller, safkan işletim sistemi kullandığı için Android 11 çıkar çıkmaz güncellemeyi hemen aldı. Fakat piyasada bulunan diğer Android telefonlara ise yeni nesil işletim sistemi daha geç geliyor. Bunun arkasında ise yazılımsal uyumluluk yer alıyor. Üreticilerin kullandığı arayüzler ve bazı yazılımsal özellikler var. Tüm bunların Android 11'le uyumlu olması gerekiyor. Bu konuda yoğun bir çalışma yapılıyor. Ayrıca yapılan geliştirmeler beta test aşamasına giriyor ve daha sonra son kullanıcılar için yayınlanıyor. Markaların birçok modeli olduğu için güncelleme kademeli olarak yayınlanıyor. Peki Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar hangileri? Güncellemeyi alacak Xiaomi telefonlar açıklandı. İşte model model güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar...

Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi, Poco, Redmi telefonlar hangileri? Xiaomi'nin hangi modellerine güncelleme gelecek?

Mi 10T Pro
–Xiaomi Mi 10T
–Xiaomi Mi 10T Lite

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Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi, Poco, Redmi telefonlar hangileri? Xiaomi'nin hangi modellerine güncelleme gelecek?

Mi Note 10 Lite
–Xiaomi Mi 10 Youth
–Xiaomi Mi 10 Lite

Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi, Poco, Redmi telefonlar hangileri? Xiaomi'nin hangi modellerine güncelleme gelecek?

Mi 10 Pro
–Xiaomi Mi 10 5G
–Xiaomi Mi 10 Ultra
–Xiaomi Mi Note 10

Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi, Poco, Redmi telefonlar hangileri? Xiaomi'nin hangi modellerine güncelleme gelecek?

Mi Note 10 Pro
–Xiaomi Mi CC9 Pro
–Xiaomi Mi Mix Alpha
–Xiaomi Mi 9 Pro

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