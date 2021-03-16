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12 güncellemesi alacak telefonlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

, yazılım güncellemesine dikkat eden markalardan biri. Hatta Çinli şirket seneler önce çıkan telefonlarına bile güncelleme desteği sunuyor. 'le birlikte gözler Xiaomi'ye çevrilmiş durumda. Hangi Xiaomi telefonlara Android 12 güncellemesinin geleceği merak ediliyor. Bu konuya ışık tutan bir liste ortaya çıktı. Android 12'ye güncellenecek olan Xiaomi telefonlar sızdırıldı. Eğer siz de Xiaomi telefon kullanıyorsanız belki telefonunuz bu listede yer alıyor olabilir.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 12:41
Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

Hangi telefonlar 12'ye güncellenecek? Güncelleme alacak modeller nedir? Xiaomi'nin güncellemesi konusundaki planları oldukça merak ediliyor ve güncellenecek telefonların neler olacağı araştırılıyor. Android 12 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlara ait bir liste internette dolanıyor.

Size önemli hatırlatma yapalım, bu listeyi doğrulamanın herhangi bir yolu yok. Sızıntı bir liste. Resmi liste daha farklı olabilir.

İşte Android 12'ye güncellenecek olan Xiaomi telefonlar...

Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

REDMI MODELLERİ

Redmi K30

Redmi K30i

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Ultra

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Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

Redmi K30S

Redmi 10X

Redmi 10X Pro

Redmi Note 9 serisi

Redmi Note 9 Pro serisi

Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

Redmi 9 ile 9 Prime

Redmi 9A ve 9AT

Redmi 9C NFC

Redmi9i

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro

Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

XIAOMI

Mi 11

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

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