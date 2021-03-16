Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir

Hangi Xiaomi telefonlar Android 12'ye güncellenecek? Güncelleme alacak modeller nedir? Xiaomi'nin Android 12 güncellemesi konusundaki planları oldukça merak ediliyor ve güncellenecek telefonların neler olacağı araştırılıyor. Android 12 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlara ait bir liste internette dolanıyor.

Size önemli hatırlatma yapalım, bu listeyi doğrulamanın herhangi bir yolu yok. Sızıntı bir liste. Resmi liste daha farklı olabilir.

İşte Android 12'ye güncellenecek olan Xiaomi telefonlar...