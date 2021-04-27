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Haberler Yaşam Android 12'nin bir sırrı daha açığa çıktı! Rahatsız edici o durum tarihe karışacak!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 15:02

12'nin bir sırrı daha açığa çıktı! Rahatsız edici o durum tarihe karışacak!

12 oldukça merak ediliyor. tarafından uzun zamandır geliştirme aşamasında olan işletim sistemiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. merkezli teknoloji devi, Android 12'ye ekstra bir özellik daha eklemeyi planlıyor. Söz konusu bu özellik telefonun kullanımını da etkileyecek. Peki Android 12'nin yeni özelliği nedir? Google ne planlıyor? İşte detaylar...

Android 12'nin bir sırrı daha açığa çıktı! Rahatsız edici o durum tarihe karışacak!

12'nin çıkmasına biraz daha zaman var. Ancak telefon üreticileri Android 12 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Yıl sonuna doğru birkaç marka, Android 12 güncellemesini bazı üst düzey modelleri için yayınlayabilir. Şimdilik kesin bir açıklama yok. Diğer yandan Android 12'nin getireceği yenilikler oldukça merak ediliyor ve yeni işletim sisteminin bir özelliği daha ortaya çıktı.

Android 12'nin bir sırrı daha açığa çıktı! Rahatsız edici o durum tarihe karışacak!

geliştiricileri 'in yeni sürümüne faydalı bir yenilik eklemeyi planlıyor. Bu da özel bir "Ekstra Karartma" modunun görünümü ile ilgili olacak. Akıllı telefonun minimum parlaklığı bazı durumlarda kullanıcılar için yüksek gelebilir ve bu da gözleri rahatsız eden bir durum. Ancak Android 12 ile birlikte bu olay tarihe karışacak diyebiliriz.

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Android 12'nin bir sırrı daha açığa çıktı! Rahatsız edici o durum tarihe karışacak!

İçeriden öğrenilenlere göre, yeni özellik birçok akıllı telefon modeliyle alakalı olacak. Farklı cihazların düşük parlaklık eşiği birbirinden çarpıcı şekilde farklı olabilir ve kullanıcı bunu minimuma çevirse bile karanlıkta çalışırken genellikle rahatsızlık hissedebilir.

Android 12'nin bir sırrı daha açığa çıktı! Rahatsız edici o durum tarihe karışacak!

Ekstra Dim'i etkinleştirmek, arka ışık yoğunluğu değerini üretici tarafından belirlenen minimum değerin altına ayarlamanıza olanak tanır. 12'nin yeni özelliğinin hem manuel olarak hem de otomatik olarak etkinleştirmek için bir seçeneğe sahip olması bekleniyor. Ayrıca mobil işletim sisteminin ilgili menüsünü gösteren bir ekran görüntüsü de sızmış durumda. temsilcileri ise bu özellik hakkında henüz bir açıklama yapmadı. (Donanımhaber)

Android 12'nin bir sırrı daha açığa çıktı! Rahatsız edici o durum tarihe karışacak!
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