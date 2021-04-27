Android 12'nin bir sırrı daha açığa çıktı! Rahatsız edici o durum tarihe karışacak!

Ekstra Dim'i etkinleştirmek, arka ışık yoğunluğu değerini üretici tarafından belirlenen minimum değerin altına ayarlamanıza olanak tanır. Android 12'nin yeni özelliğinin hem manuel olarak hem de otomatik olarak etkinleştirmek için bir seçeneğe sahip olması bekleniyor. Ayrıca mobil işletim sisteminin ilgili menüsünü gösteren bir ekran görüntüsü de sızmış durumda. Google temsilcileri ise bu özellik hakkında henüz bir açıklama yapmadı. (Donanımhaber)