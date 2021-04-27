HaberlerYaşamAndroid 12'nin bir sırrı daha açığa çıktı! Rahatsız edici o durum tarihe karışacak!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 14:57Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 15:02
Android 12'nin bir sırrı daha açığa çıktı! Rahatsız edici o durum tarihe karışacak!
Android 12 oldukça merak ediliyor. Google tarafından uzun zamandır geliştirme aşamasında olan işletim sistemiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Mountain View merkezli teknoloji devi, Android 12'ye ekstra bir özellik daha eklemeyi planlıyor. Söz konusu bu özellik telefonun kullanımını da etkileyecek. Peki Android 12'nin yeni özelliği nedir? Google ne planlıyor? İşte detaylar...