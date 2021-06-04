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Giriş Tarihi: 04.06.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 12:20

telefonlarda yeni tehlike! Antivirüs gibi görünüp, değerli bilgileri ele geçiriyor!

kullanıcıları aman dikkat! Sakın bu sahte uygulamaya kanmayın! Bilgisayar korsanları şimdi de antivirüs programı gibi görünen zararlı bir yazılımla değerli bilgilerinizi ele geçirmeye çalışıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Android telefonlarda yeni tehlike! Antivirüs gibi görünüp, değerli bilgileri ele geçiriyor!

platformu hakkında yeni bir güvenlik raporu yayınlandı. Bu rapora göre bir dizi kötü amaçlı Android uygulaması keşfedildi. Bu uygulamaların hepsi Android cihazlara bulaşmak ve kurbanları kandırmak için bilinen ve güvenilir uygulamaları taklit ediyor. Söz konusu bilinen uygulamalar arasında VLC, Kaspersky antivirüs, FedEx ve DHL gibi isimler yer alıyor.

Android telefonlarda yeni tehlike! Antivirüs gibi görünüp, değerli bilgileri ele geçiriyor!

Güvenlik araştırmacıları sahte uygulamaların yüklendikten sonra Teabot veya Flubot isimli trojanleri bulaştırıyor ki, bu trojanler bankacılık virüsü olarak da biliniyor. Hackerlar bu zararlı yazılımlarla bankacılık bilgilerine ulaşmaya çalışıyor.

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Android telefonlarda yeni tehlike! Antivirüs gibi görünüp, değerli bilgileri ele geçiriyor!

Bu virüsler çok karmaşık değil, ancak başta bankacılık için gerekli kimlik bilgileri olmak üzere, özel verileri, mesajları ele geçirmek üzere tasarlanmış araçlarla donatılmışlar.

Android telefonlarda yeni tehlike! Antivirüs gibi görünüp, değerli bilgileri ele geçiriyor!

Güvenlik uzmanlar yaptığı açıklamada kullanıcıların Google Play Store'dan uygulama yüklemesini tavsiye etti. Uzmanlar, zararlı yazılımların genel olarak üçüncü parti farklı kaynaklardan bulaştığını ve kullanıcıların bu konuda dikkatli davranması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Android telefonlarda yeni tehlike! Antivirüs gibi görünüp, değerli bilgileri ele geçiriyor!
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