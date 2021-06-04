HaberlerYaşamAndroid telefonlarda yeni tehlike! Antivirüs gibi görünüp, değerli bilgileri ele geçiriyor!
Giriş Tarihi: 04.06.2021 12:10Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 12:20
Android telefonlarda yeni tehlike! Antivirüs gibi görünüp, değerli bilgileri ele geçiriyor!
Android kullanıcıları aman dikkat! Sakın bu sahte uygulamaya kanmayın! Bilgisayar korsanları şimdi de antivirüs programı gibi görünen zararlı bir yazılımla değerli bilgilerinizi ele geçirmeye çalışıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...