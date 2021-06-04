Android telefonlarda yeni tehlike! Antivirüs gibi görünüp, değerli bilgileri ele geçiriyor!

Android platformu hakkında yeni bir güvenlik raporu yayınlandı. Bu rapora göre bir dizi kötü amaçlı Android uygulaması keşfedildi. Bu uygulamaların hepsi Android cihazlara bulaşmak ve kurbanları kandırmak için bilinen ve güvenilir uygulamaları taklit ediyor. Söz konusu bilinen uygulamalar arasında VLC, Kaspersky antivirüs, FedEx ve DHL gibi isimler yer alıyor.