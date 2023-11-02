Haberler Yaşam Ankara Barosu’ndan LGBT dayatması: Avukat Merve Ayvalı’nın başına gelmeyen kalmadı!

Giriş Tarihi: 02.11.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 10:36

Avukat Merve Ayvalı, LGBT ile ilgili konferans düzenleyen Ankara Barosu'na tepki gösterdi. Ancak başına gelmeyen kalmadı. Baro, genç avukatı tüm görevlerinden el çektirip, hakkında disiplin soruşturması başlattı. İşte detaylar