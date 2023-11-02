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Haberler Yaşam Ankara Barosu’ndan LGBT dayatması: Avukat Merve Ayvalı’nın başına gelmeyen kalmadı!
Giriş Tarihi: 02.11.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 10:36

Ankara Barosu’ndan LGBT dayatması: Avukat Merve Ayvalı’nın başına gelmeyen kalmadı!

Avukat Merve Ayvalı, LGBT ile ilgili konferans düzenleyen Ankara Barosu'na tepki gösterdi. Ancak başına gelmeyen kalmadı. Baro, genç avukatı tüm görevlerinden el çektirip, hakkında disiplin soruşturması başlattı. İşte detaylar

Ali ALTUNTAŞ
Ankara Barosu’ndan LGBT dayatması: Avukat Merve Ayvalı’nın başına gelmeyen kalmadı!

Ankara Barosu tarafından 14 Haziran'da düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBT+lar" adlı konferansa sosyal medya hesabından tepki göstererek iptal edilmesini isteyen Avukat Merve Ayvalı, baro tarafından hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında tüm görevlerinden el çektirildi.

Ankara Barosu’ndan LGBT dayatması: Avukat Merve Ayvalı’nın başına gelmeyen kalmadı!

Ayvalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ankara Barosu, LGBT ideolojisinin propagandacısı olmuş. Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak sessiz kalmıyorum, bu etkinlik iptal edilmeli" diyerek tepkisini dile getirmişti.

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Ankara Barosu’ndan LGBT dayatması: Avukat Merve Ayvalı’nın başına gelmeyen kalmadı!

Ankara Barosu tarafından LGBT etkinliğine tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatılan Avukat Merve Ayvalı'nın baro bünyesindeki tüm görevlerine de son verildi.

Ankara Barosu’ndan LGBT dayatması: Avukat Merve Ayvalı’nın başına gelmeyen kalmadı!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Ayvalı, "LGBT etkinliğine tepki gösterdiğim için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındım. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı" dedi.

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