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Haberler Yaşam Ankara bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 17:51

Ankara bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek Bayramın 1. Günü il il araştırmalar hız kazandı. O iller arasında Ankara da var. Başkentte ikamet edenler Ankara bayram namazı saati sorgulamalarına başladı. Namazı kaçırmak istemeyenler namaz vaktini kontrol ediyor. Peki; Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte, yanıtı!

Ankara bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ankara bayram namazı saati 2024 Kurban Bayramı özelinde araştırılıyor. Bayrama namaz ile başlayacak İslam alemi daha sonra kurban kesme ibadetlerini için erkenden çalışmalara başlayacak. Türkiye genelinde olduğu gibi Başkentte de bayram namazı araştırmaları arama motorlarına yöneltiliyor. İşte, Diyanet ile 'Ankara'da bayram namaz saat kaçta kılınacak' sorusunun cevabı!

Ankara bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2024 Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar günü idrak ediliyor. Bayramı namaz ile karşılayacak İslam alemi il il bayram namazı saatleri için araştırmalarını Diyanet kanallarına yöneltiyor. O araştırmalar arasında Ankara da var. İşte, namaz vakti:

Ankara Bayram Namazı Saati: 05.54

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Ankara bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ

Diyanet tarafından açıklandığı üzere bir vacip hükmünde olan teşrik tekbirleri Kurban Bayramı arefesi ile başlıyor:

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).

Ankara bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).

Ankara bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazı Birinci Rekat Kılınışı:

Cemaat imamın arkasında yerini alır ve namaza niyet eder.

Önce imam, ardından cemaat tekbir alır ve eller göbek altında bağlanır.

Sessizce "Sübhaneke" duası okunur.

Dua bitince üç defa şu şekilde tekbir alınır;

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle "Allahu Ekber" der ve iftitah tekbirinde olduğu gibi ellerini yukarı kaldırıp aşağı salıverir, bir süre bu şekilde durulur. Cemaat de sessizce onu tekrar eder.

İkinci Tekbir: Yine imam sesli, cemaat sessiz olacak şekilde "Allahu Ekber" denilir, eller havaya kaldırılıp salınır ve biraz beklenir.

Üçüncü Tekbir: Son olarak tekrar "Allahu Ekber" denilir ve eller yukarı kaldırılır, aşağı salmadan göbek altında bağlanır.

Daha sonra imam içinden "Euzü Besmele" okur, dışından Fatiha Suresi'ni ve başka bir sureyi okur. Bu esnada cemaat bir şey okumadan imamı dinler.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra ikinci rekatı kılmak üzere ayağa kalkılır ve eller bağlanır.

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