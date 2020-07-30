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Haberler Galeri Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep ve İstanbul BAYRAM NAMAZI SAATLERİ! Tüm camilerde bayram çoşkusu (İstanbul'da bayram namazı saat kaçta?)

Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep ve İstanbul ! Tüm camilerde bayram çoşkusu (İstanbul'da saat kaçta?)

Tüm Türkiye'deki camilerde kurban bayramı çoşkusu yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için saatlerini açıkladı. Ankara, İzmir ve İstanbul'da kılınacak? Akşamdan bu yana en çok merak edilen noktalar arasında bu soru yer alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle geçen bayramda camilerde namaz kılınamamış, aile büyükleri ziyaret edilememişti. Bu sene herhangi bir kısıtlama yok, bayram namazı saatinde evlerden seccadesini getiren vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine getirecek. Konya, Gaziantep, Bursa, Ankara ve İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il ...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 22:08
Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri İstanbul'da bayram namazı kaçta?

Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri (İstanbul'da bayram namazı kaçta?)

İlk defa kılacaklar veya bayram namazı kılmayı unutanların genelde yaptığı hatalar arasında sabah ezanına bakmak var. Sabah ezanının bayram namazıyla bir ilgisi yok. İstanbul'da bayram namazı saatini Diyanet İşleri Başkanlığı 06:33 olarak açıkladı. Bayram namazında özellikle sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmeliyiz. İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep bayram namazı saat kaçta? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il bayram namazı saatlerini bulabilirsiniz...

Türkiye'de en çok insanın yaşadığı İstanbul'da bayram namazı yarın sabah 06.33'te kılınacak. Bayram namazından önce sabah ezanı okunmuyor. Sabah ezanı ile bayram namazı arasında bir bağlantı yok. Bu nedenle bayram namazına gitmek için ezan beklemeye de gerek yok.

Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri İstanbul'da bayram namazı kaçta?

Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri (İstanbul'da bayram namazı kaçta?)

Türkiye'de en çok insanın yaşadığı İstanbul'da yarın sabah 06.33'te kılınacak. Bayram namazından önce sabah ezanı okunmuyor. Sabah ezanı ile bayram namazı arasında bir bağlantı yok. Bu nedenle bayram namazına gitmek için ezan beklemeye de gerek yok.

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Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri İstanbul'da bayram namazı kaçta?

Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri (İstanbul'da bayram namazı kaçta?)

İŞTE 81 İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ...

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki şöyle:

"Adana 06.15, Adıyaman 06.01, Afyon 06.31, Ağrı 05.39, Aksaray 06.17, Amasya 06.06, Ankara 06.19, Antalya 06.33, Ardahan 05.38, Artvin 05.41, Aydın 06.43, Balıkesir 06.40, Bartın 06.18, Batman 05.50, Bayburt 05.49, Bilecik 06.30, Bingöl 05.51, Bitlis 05.45, Bolu 06.23, Burdur 06.34, Bursa 06.34, Çanakkale 06.45, Çankırı 06.15, Çorum 06.10, Denizli 06.38, Diyarbakır 05.53, Düzce 06.24, Edirne 06.41,

Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri İstanbul'da bayram namazı kaçta?

Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri (İstanbul'da bayram namazı kaçta?)

Elazığ 05.56, Erzincan 05.53, Erzurum 05.46, Eskişehir 06.29, Gaziantep 06.06, Giresun 05.55, Gümüşhane 05.52, Hakkari 05.40, Hatay 06.13, Iğdır 05.35, Isparta 06.32, İstanbul 06.33, İzmir 06.45, Kahramanmaraş 06.07, Karabük 06.18, Karaman 06.23, Kars 05.37, Kastamonu 06.13, Kayseri 06.11, Kırıkkale 06.17, Kırklareli 06.38, Kırşehir 06.15, Kilis 06.08, Kocaeli 06.29, Konya 06.24, Kütahya 06.32, Malatya 06.00, Manisa 06.43, Mardin 05.52, Mersin 06.18, Muğla 06.42 Muş 05.47,

Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri İstanbul'da bayram namazı kaçta?

Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri (İstanbul'da bayram namazı kaçta?)

Nevşehir 06.14, Niğde 06.16, Ordu 05.57, Osmaniye 06.11, Rize 05.47, Sakarya 06.27, Samsun 06.03, Siirt 05.47, Sinop 06.06, Sivas 06.03, Şanlıurfa 06.00, Şırnak 05.45, Tekirdağ 06.39, Tokat 06.04, Trabzon 05.50, Tunceli 05.54, Uşak 06.35, Van 05.40, Yalova 06.32, Yozgat 06.12, Zonguldak 06.21."

Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri İstanbul'da bayram namazı kaçta?

Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri (İstanbul'da bayram namazı kaçta?)

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Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri İstanbul'da bayram namazı kaçta?

Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri (İstanbul'da bayram namazı kaçta?)

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