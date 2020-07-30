Camilerde bayram namazı çoşkusu! Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul bayram namazı saatleri (İstanbul'da bayram namazı kaçta?)

İlk defa bayram namazı kılacaklar veya bayram namazı kılmayı unutanların genelde yaptığı hatalar arasında sabah ezanına bakmak var. Sabah ezanının bayram namazıyla bir ilgisi yok. İstanbul'da bayram namazı saatini Diyanet İşleri Başkanlığı 06:33 olarak açıkladı. Bayram namazında özellikle sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmeliyiz. İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep bayram namazı saat kaçta? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde il il bayram namazı saatlerini bulabilirsiniz...

Türkiye'de en çok insanın yaşadığı İstanbul'da bayram namazı yarın sabah 06.33'te kılınacak. Bayram namazından önce sabah ezanı okunmuyor. Sabah ezanı ile bayram namazı arasında bir bağlantı yok. Bu nedenle bayram namazına gitmek için ezan beklemeye de gerek yok.