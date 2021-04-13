Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün Ankara iftar saati vakitleri

İslam aleminin her yıl merakla ve heyecanla beklediği bir Ramazan ayı daha geldi çattı. Farz olan oruç ibadetinin yerine getirildiği bu kıymetli ay, dün gece kılınan teravih namazının ve ilk sahurun ardından başladı. Bu noktada, Ankara İmsakiye 2021 de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara İmsakiye 2021 günlük ve aylık olarak duyurulurken Ankara iftar sahur vakti saat kaçta konusu da netlik kazandı. Böylelikle, Ankara iftar - sahur vakti saatleri belli oldu. Ankara İmsakiye 2021 ile il il iftar saatleri ve bugün Ankara iftar - sahur saati vakitleri her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de!