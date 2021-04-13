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Haberler Yaşam Ankara iftar vakti saati: Ramazan ayı Ankara İmsakiye 2021 iftar saatleri ve Ankara iftar - sahur saati vakitleri kaçta?
Giriş Tarihi: 13.04.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 15:21

iftar vakti saati: Ramazan ayı Ankara İmsakiye 2021 iftar saatleri ve Ankara iftar - sahur saati vakitleri kaçta?

İslam aleminin heyecanla beklediği 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. İlk sahur ile beraber Ramazan ayının birinci günü idrak edilmeye başlanırken iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara İmsakiye 2021 yayınlandı ve Ankara iftar saatleri ile 30 günlük Ankara iftar - sahur vakti belli oldu. Peki, Ankara'da bugün iftar vakti saat kaçta? İşte, Ankara İmsakiye 2021 takvimi ile ve Ankara iftar - sahur vakti saatleri listesi!

Ankara iftar vakti saati: Ramazan ayı Ankara İmsakiye 2021 iftar saatleri ve Ankara iftar - sahur saati vakitleri kaçta?

İslam aleminin her yıl merakla ve heyecanla beklediği bir Ramazan ayı daha geldi çattı. Farz olan oruç ibadetinin yerine getirildiği bu kıymetli ay, dün gece kılınan teravih namazının ve ilk sahurun ardından başladı. Bu noktada, İmsakiye 2021 de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara İmsakiye 2021 günlük ve aylık olarak duyurulurken Ankara iftar sahur vakti saat kaçta konusu da netlik kazandı. Böylelikle, Ankara iftar - sahur vakti saatleri belli oldu. Ankara İmsakiye 2021 ile il il iftar saatleri ve bugün Ankara iftar - sahur saati vakitleri her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de!

Ankara iftar vakti saati: Ramazan ayı Ankara İmsakiye 2021 iftar saatleri ve Ankara iftar - sahur saati vakitleri kaçta?

ANKARA İFTAR VAKTİ BUGÜN SAAT KAÇTA?

iftar vakti saat kaçta konusu gündemin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkarak niyet eden Ankaralı vatandaşlar iftar saatleri konusunda ayrıntılı bilgileri araştırıyor.

ANKARA İFTAR - SAHUR SAATLERİ RAMAZAN 2021 İMSAKİYE

Diyanet'ten yayınlanan iftar - sahur saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile Ankara için sahur - iftar saati 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.

İşte, Ankara iftar ve sahur vakti saatleri;

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Ankara iftar vakti saati: Ramazan ayı Ankara İmsakiye 2021 iftar saatleri ve Ankara iftar - sahur saati vakitleri kaçta?

Ramazan ayının birinci günü bu yıl 13 Nisan Salı gününe denk geliyor. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayında iftar saatleri en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye takvimine göre, iftar vakti ve 30 günlük iftar saatleri belli oldu.

13 NİSAN 2021 ANKARA İFTAR SAATİ

Ankara iftar vakti: 19.31

Ankara iftar ve sahur vakti bilgilerine 30 günlük tam liste halinde ulaşmak için Ankara İftar - Sahur Vakti tıklayınız.

Ankara iftar vakti saati: Ramazan ayı Ankara İmsakiye 2021 iftar saatleri ve Ankara iftar - sahur saati vakitleri kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Ankara iftar vakti saati: Ramazan ayı Ankara İmsakiye 2021 iftar saatleri ve Ankara iftar - sahur saati vakitleri kaçta?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

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