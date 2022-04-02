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Haberler Yaşam Ankara İmsakiye 2022! Ankara’da sahur ve iftar saat kaçta? Ankara İmsakiye ile sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saati
Giriş Tarihi: 02.04.2022 01:15 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 01:16

Ankara İmsakiye 2022! Ankara’da sahur ve iftar saat kaçta? Ankara İmsakiye ile sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saati

İlk teravih namazının ardından 11 ayın sultanı Ramazan başlamış oldu. Sırada ilk sahur ve ilk iftar var. Müslümanlar kendi illeri için Diyanet 2022 imsakiye sorgulamasına başladı. Bu noktada sorgulanan iller arasında Ankara da bulunuyor. Başkentte oruç vakitleri için "Ankara iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta" soruları yanıt arıyor. Sorular Ankara İmsakiye 2022 ile yanıt buluyor. İmsak vakti ile başlayacak oruç ibadeti akşam ezanıyla son bulacak. Gözler başkentin ezan vakitlerinde. İşte 2022 Ankara İmsakiye ile sahur - iftar vakti saatleri…

Ankara İmsakiye 2022! Ankara’da sahur ve iftar saat kaçta? Ankara İmsakiye ile sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saati

Ankara İmsakiye takvimi ile belirlenen ezan vakitlerine göre tutulacak olan oruç için başkentte hazırlıklar tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il ramazan imsakiyesi yayınlayarak illerdeki sahur ve iftar vakitlerini belirledi. Bu noktada Ankara'da yaşayanlar "Ankara iftar vakti ve Ankara sahur vakti saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan Ankara'da hatimli olarak kılınacak teravih namazları da gündemde. İşte Ankara İmsakiye 2022 ile oruç ve ezan vakitleri…

Ankara İmsakiye 2022! Ankara’da sahur ve iftar saat kaçta? Ankara İmsakiye ile sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saati

Ankara İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:59

İlk İftar Vakti: 19:20

3 Nisan Pazar

Sahur Vakti: 04:57

İftar Vakti: 19:21

4 Nisan Pazartesi

Sahur Vakti: 04:55

İftar Vakti: 19:22

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:53

İftar Vakti: 19:23

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:51

İftar Vakti: 19:24

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Ankara İmsakiye 2022! Ankara’da sahur ve iftar saat kaçta? Ankara İmsakiye ile sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saati

Ankara Teravih Namazı Saatleri

Ankara'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:39'da kılınacak.

Ankara'da 2 Nisan Cumartesi: 20:40

Ankara'da 3 Nisan Pazar: 20:41

Ankara'da 4 Nisan Pazartesi: 20:43

Ankara'da 5 Nisan Salı: 20:44

Ankara İmsakiye 2022! Ankara’da sahur ve iftar saat kaçta? Ankara İmsakiye ile sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saati

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ankara İmsakiye 2022! Ankara’da sahur ve iftar saat kaçta? Ankara İmsakiye ile sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saati

Ankara Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Keçiören SAKA MESCİDİ

Altındağ HZ.HÜSEYİN C.

Etimesgut HZ.HAMZA C.

Altındağ ABDÜLHAMİT HAN C.

Etimesgut ELVANKENT MEVLANA C.

Etimesgut ELVANKENT MEVLANA C.

Nallıhan HACIBEY MH.C.

Altındağ ASLANHANE C.

Yenimahalle ÖRNEK SANAYİ SİTESİ C.

Sincan ANDİÇEN C.

Çankaya SAKARYA C.

Kahramankazan CEMİLE HATUN MESCİDİ

Beypazarı TABAKHANE C.

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