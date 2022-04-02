Haberler Yaşam Ankara İmsakiye 2022! Ankara’da sahur ve iftar saat kaçta? Ankara İmsakiye ile sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saati

Giriş Tarihi: 02.04.2022 01:15 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 01:16

Ankara İmsakiye 2022! Ankara’da sahur ve iftar saat kaçta? Ankara İmsakiye ile sahur vakti, imsak vakitleri ve iftar saati

İlk teravih namazının ardından 11 ayın sultanı Ramazan başlamış oldu. Sırada ilk sahur ve ilk iftar var. Müslümanlar kendi illeri için Diyanet 2022 imsakiye sorgulamasına başladı. Bu noktada sorgulanan iller arasında Ankara da bulunuyor. Başkentte oruç vakitleri için "Ankara iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta" soruları yanıt arıyor. Sorular Ankara İmsakiye 2022 ile yanıt buluyor. İmsak vakti ile başlayacak oruç ibadeti akşam ezanıyla son bulacak. Gözler başkentin ezan vakitlerinde. İşte 2022 Ankara İmsakiye ile sahur - iftar vakti saatleri…