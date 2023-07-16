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Haberler Yaşam Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı: Trafik 6 gün süreyle her iki yönde kontrollü olarak verilecek!
Giriş Tarihi: 16.07.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 14:06

Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı: Trafik 6 gün süreyle her iki yönde kontrollü olarak verilecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anakara-İstanbul Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu güzergâhta trafiğin 6 gün boyunca 'her iki yönde' kontrollü olarak verileceğini açıkladı.

Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı: Trafik 6 gün süreyle her iki yönde kontrollü olarak verilecek!

Yola çıkacaklara ilişkin güzergâh bilgilendirmesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmaların 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında yapıldığını kaydetti.

Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı: Trafik 6 gün süreyle her iki yönde kontrollü olarak verilecek!

Karayollarının trafik güvenliği ve konforu açısında ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini deforme etmesi ve yolların kış aylarına hazırlığı göze alınıp, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa erişmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada çalışmaların şu istikamette gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı: Trafik 6 gün süreyle her iki yönde kontrollü olarak verilecek!

"Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 Km: 12+270 - Km: 15+150 arası Ankara istikametinde çalışmalar devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır."

Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı: Trafik 6 gün süreyle her iki yönde kontrollü olarak verilecek!

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmalarını, gerek sosyal medyada gerekse yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere riayet etmeleri gerektiğini kaydederek, yolun trafiğe tamamıyla açılışı için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17:00 olduğunu bildirdi.

Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı: Trafik 6 gün süreyle her iki yönde kontrollü olarak verilecek!
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