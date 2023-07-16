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Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı: Trafik 6 gün süreyle her iki yönde kontrollü olarak verilecek!
Giriş Tarihi: 16.07.2023 14:02
Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
14:06
Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı: Trafik 6 gün süreyle her iki yönde kontrollü olarak verilecek!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anakara-İstanbul Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu güzergâhta trafiğin 6 gün boyunca 'her iki yönde' kontrollü olarak verileceğini açıkladı.