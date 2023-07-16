Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı: Trafik 6 gün süreyle her iki yönde kontrollü olarak verilecek!

Karayollarının trafik güvenliği ve konforu açısında ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini deforme etmesi ve yolların kış aylarına hazırlığı göze alınıp, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa erişmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada çalışmaların şu istikamette gerçekleştirildiği kaydedildi.