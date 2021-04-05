On bir ayın sultanı yaklaşırken Diyanet tarafından 2021 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Bu kapsamda Ankara, İzmir, İstanbul ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Soruları internet aracılığı ile yanıt arıyor. Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam aleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getirecek olmanın manevi huzurunu yaşayacak. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar vakti ve sahur vakti…