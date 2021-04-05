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Haberler Yaşam Ankara, İzmir, İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2021 yayınlandı! İl il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 05.04.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 17:09

, , 2021 yayınlandı! İl il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta?

On bir ayın sultanı yaklaşırken tarafından 2021 yayınlandı. Bu kapsamda , , ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Soruları internet aracılığı ile yanıt arıyor. Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam aleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getirecek olmanın manevi huzurunu yaşayacak. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar vakti ve sahur vakti…

Ramazan İmsakiyesi 2021 yayınlandı! Ankara, İzmir, İstanbul ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta?

Müslüman alemi; an itibariyle adeta geri sayıma başladı. tarafından 'nin yayımlanmasıyla beraber , , ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti belli oldu. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman aleminin bu yöndeki araştırmaları ise hız kazandı. İşte Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ile ilk iftar vakti ve sahur vakti…

Ramazan İmsakiyesi 2021 yayınlandı! Ankara, İzmir, İstanbul ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta?

'da ilk iftar 13 Nisan Salı, 19:48'de okunacak akşam ezanının ardından gerçekleşecek.

Günler ilerledikçe iftar saatleri de ileriye doğru devam edecek.

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Ramazan İmsakiyesi 2021 yayınlandı! Ankara, İzmir, İstanbul ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta?

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

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Ramazan İmsakiyesi 2021 yayınlandı! Ankara, İzmir, İstanbul ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta?

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

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Ramazan İmsakiyesi 2021 yayınlandı! Ankara, İzmir, İstanbul ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

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