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Ankara perişan oldu, vatandaş isyan etti! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
12:25
Ankara perişan oldu, vatandaş isyan etti! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Başkent Ankara'da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, bugün etkisini artırarak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Kent genelinde su baskınları ve göle dönen yollar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uyarılara rağmen dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Öte yandan; CHP'li Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi içerisinde sel ve yağmurlarda vefat sayısı son olaylarla birlikte 8'e yükseldi.