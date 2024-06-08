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Haberler Yaşam Ankara perişan oldu, vatandaş isyan etti! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Giriş Tarihi: 08.06.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 12:25

Ankara perişan oldu, vatandaş isyan etti! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Başkent Ankara'da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, bugün etkisini artırarak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Kent genelinde su baskınları ve göle dönen yollar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uyarılara rağmen dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Öte yandan; CHP'li Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi içerisinde sel ve yağmurlarda vefat sayısı son olaylarla birlikte 8'e yükseldi.

TOLGA ÖZLÜ
Ankara perişan oldu, vatandaş isyan etti! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Özellikle Keçiören, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan yağışlar, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Bazı araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Gök gürültülü sağanak, iş yerlerini su basmasına neden oldu. Öte yandan, Kazan ilçesinde de Ankara-İstanbul karayolunda aşırı yağış sonucu çökme meydana geldi.

Ankara perişan oldu, vatandaş isyan etti! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU BASKINLARINDA YETERSİZ KALDI

Yağışlar sırasında Ankara'nın çeşitli bölgelerinde ciddi su baskınları yaşandı. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve itfaiye ekipleri, su tahliye çalışmalarında yetersiz kaldı.

Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, vatandaşlar uzun süre suyun çekilmesini bekledi. Yoğun yağışın neden olduğu trafik kazaları ve yolda kalan araçlar, kurtarma ekiplerinin yoğun mesai harcamasına neden oldu.

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Ankara perişan oldu, vatandaş isyan etti! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

VEFAT SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Başkent Ankara, CHP'li Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı görevine seçildiği 2019'dan beri seller ve can kayıplarıyla anılır oldu. Son sel felaketinde hayatını kaybeden Ayşe Yavuz ile birlikte Ankara'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e ulaştı.

Ankara perişan oldu, vatandaş isyan etti! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Yavaş yönetiminin iş bilmezliği yüzünden mazgalların asfaltla kaplanması, alt yapı yetersizliği gibi nedenlerle, başkentte yağan her sağanak yağmur, can kayıplarının ve büyük maddi zararın yaşandığı felaketlere dönüşüyor.

Ankara perişan oldu, vatandaş isyan etti! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

ESNAFI PERİŞAN HALDE

Kent genelinde yaşanan sağanak yağış, yolların suyla dolmasına ve sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Beşevler Meydanı'nda biriken sel suları, iş yerlerini bastı. Esnaf, kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Birçok iş yeri sahibi, dükkanlarının su basmaması için kum torbalarıyla önlem aldı.

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