Ankara perişan oldu, vatandaş isyan etti! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Özellikle Keçiören, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan yağışlar, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Bazı araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Gök gürültülü sağanak, iş yerlerini su basmasına neden oldu. Öte yandan, Kazan ilçesinde de Ankara-İstanbul karayolunda aşırı yağış sonucu çökme meydana geldi.