Haberler Yaşam ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 Ankara 1. 2. 3. bölge ilçeleri nereler?

Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 09:10

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ 2023 || 14 Mayıs 2023 Ankara 1. 2. 3. bölge ilçeleri nereler?

14 Mayıs seçimine 34 gün kaldı. Partiler milletvekili aday listelerini yayımladı. CHP, Ak Parti, TİP, İYİ Parti dün listelerini açıklarken herkes hangi bölgelerde oy vereceklerini merak ediyor. Bu nedenle "Ankara seçim bölgeleri 2023" aratması sürekli olarak yapılmakta. Ankara bölgeler coğrafi yapıya göre şekillenmekte. Vatandaşlar, Ankara 1. bölge ilçeleri hangileri sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. bölge adayı olarak Ak Parti listelerinden gösterildi. Ankara seçim bölgeleri haritası 2023 üzerinden Ankara 1. bölge milletvekilleri öğrenilebilir. İşte Ankara seçim bölgeleri 2023