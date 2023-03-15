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Haberler Yaşam Ankara TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara Gölbaşı TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 09:50

Ankara TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara Gölbaşı TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi eliyle hayata geçirilen yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk İş Yerim kura etabı başladı. İl il kura tarihleri takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Buna göre, 15 Mart Çarşamba bugün Ankara iş yeri kura çekimleri yapılacak. Böylece Ankara Gölbaşı'nda 1100 iş yeri hak sahibini bulacak. Uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Ankara TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Ankara TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. İşte, 15 Mart 2023 Gölbaşı Ankara TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı.

Ankara TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara Gölbaşı TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle durdurulan TOKİ çekilişleri yeniden başlarken İlk İş Yerim etabı için kura takvimi de belli oldu. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, iş yeri kuraları 12 il ve ilçede gerçekleşecek. Bu kapsamda Ankara kuraları 15 Mart Çarşamba (bugün) gerçekleştirilecek. Çekiliş sonrası Ankara Gölbaşı'nda 1100 iş yerinin hak sahibi belirlenecek. Başvuru yapan kişiler, iş yeri sahibi olup olmadıkları bilgisini Ankara TOKİ iş yeri kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla öğrenebilecek. Ankara TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri canlı yayın ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Ankara TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara Gölbaşı TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

TARİHLER BELLİ OLDU: TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ BAŞLIYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurdu.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz."

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Ankara TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara Gölbaşı TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İŞ YERİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İlk İş Yerim kuraları, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda 15 Mart Çarşamba günü başlıyor. Öncelikli olarak 12 ilde 3 bin 106 iş yeri için hak sahipleri belirlenecek.

İşte il il TOKİ İş yeri kura çekilişi tarihleri…

Ankara TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara Gölbaşı TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İŞ YERİ KURA TAKVİMİ 2023

15 Mart 2023: Aksaray Merkez 220

15 Mart 2023: Konya Meram 308

15 Mart 2023: Isparta Merkez 271

15 Mart 2023: Afyonkarahisar Dinar 55

15 Mart 2023: Afyonkarahisar Şuhut 44

15 Mart 2023: Ankara Gölbaşı 1.100

15 Mart 2023: Denizli Bozkurt 88

Ankara TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara Gölbaşı TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

15 Mart 2023: İzmir Torbalı 77

15 Mart 2023: Kastamonu Tosya 81

15 Mart 2023: Konya Çumra 25

15 Mart 2023: Tekirdağ Süleymanpaşa 276

15 Mart 2023: Trabzon Of 286

15 Mart 2023: Van Edremit 275

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