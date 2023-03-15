Haberler Yaşam Ankara TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara Gölbaşı TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 09:50

Ankara TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle 2023 | Ankara Gölbaşı TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi eliyle hayata geçirilen yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk İş Yerim kura etabı başladı. İl il kura tarihleri takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Buna göre, 15 Mart Çarşamba bugün Ankara iş yeri kura çekimleri yapılacak. Böylece Ankara Gölbaşı'nda 1100 iş yeri hak sahibini bulacak. Uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Ankara TOKİ iş yeri kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Ankara TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi Youtube canlı yayın ardından erişime açılacak. İşte, 15 Mart 2023 Gölbaşı Ankara TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama ekranı.