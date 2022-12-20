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Haberler Yaşam BELLİ OLDU! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 13:51

BELLİ OLDU! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. En çok merak edilenler arasında yer alan Ankara kura çekiliş belli oldu. Takvimde 5. Etapta çekileceği belirtilen kuralar için heyecan dorukta. Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta çekilecek soruları şehrin sakinleri tarafından yanıt aramaya başladı. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde çekilecek kuralar genç, engelli, emekli kategorilerinde olacak. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 Ankara TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi hakkında detaylar…

BELLİ OLDU! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. En çok merak edilenler arasında yer alan Ankara için kura çekiliş belli oldu. Takvimde 5. Etapta çekileceği belirtilen kuralar için heyecan dorukta. Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta çekilecek soruları şehrin sakinleri tarafından yanıt aramaya başladı. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Haymana, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ilçelerinde çekilecek kuralar genç, engelli, emekli kategorilerinde olacak. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 Ankara TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi hakkında detaylar…

BELLİ OLDU! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ Ankara kura çekilişi Ocak ayında gerçekleşecek!

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BELLİ OLDU! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Ankara TOKİ kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuraların nerede ve saat kaçta çekileceği henüz belli olmadı.

BELLİ OLDU! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ ANKARA EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

ANKARA AYAŞ: 300 KONUT

ANKARA BALA: 160

ANKARA ÇAMLIDERE: 100

ANKARA ETİMESGUT: 3.800

ANKARA EVREN: 150

ANKARA GÖLBAŞI: 1.545

ANKARA HAYMANA: 200

BELLİ OLDU! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

ANKARA KAHRAMAZANKAZAN: 800

ANKARA KIZILCAHAMAM: 63

ANKARA MAMAK: 3.645

ANKARA POLATLI: 700

ANKARA NALLIHAN: 100

ANKARA SİNCAN SARAYCIK: 1.626

ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK: 4.800

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR: 311

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