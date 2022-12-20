Haberler Yaşam BELLİ OLDU! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 13:51

BELLİ OLDU! Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. En çok merak edilenler arasında yer alan Ankara kura çekiliş belli oldu. Takvimde 5. Etapta çekileceği belirtilen kuralar için heyecan dorukta. Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta çekilecek soruları şehrin sakinleri tarafından yanıt aramaya başladı. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde çekilecek kuralar genç, engelli, emekli kategorilerinde olacak. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 Ankara TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi hakkında detaylar…