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Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:48

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2023: 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte ve ilçelerde?

TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. En çok merak edilenler arasında yer alan Ankara kura çekiliş belli oldu. Takvimde 5. Etapta çekileceği belirtilen kuralar için heyecan dorukta. Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta çekilecek soruları şehrin sakinleri tarafından yanıt aramaya başladı. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde çekilecek kuralar genç, engelli, emekli kategorilerinde olacak. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 Ankara TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi hakkında detaylar…