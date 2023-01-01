TOKİ Ankara kura çekilişi 2023 ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacak? Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar gibi ilçelerde sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde belli olan Ankara TOKİ kura çekimi saat kaçta ve nerede yapılacak soruları yanıt arıyor. Başkentte çekilecek ve canlı yayın ile izlenecek kuralar ardından TOKİ Ankara kura sonuçları sistemde yerini alacak. Peki, 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…