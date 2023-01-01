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Giriş Tarihi: 01.01.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 07:31

TOKİ Ankara kura çekilişi 2023 ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacak? Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar gibi ilçelerde sorgulanıyor. Geçtiğimiz günlerde belli olan Ankara TOKİ kura çekimi saat kaçta ve nerede yapılacak soruları yanıt arıyor. Başkentte çekilecek ve canlı yayın ile izlenecek kuralar ardından TOKİ Ankara kura sonuçları sistemde yerini alacak. Peki, 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

TOKİ Ankara kura çekilişi 2023 ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacak? Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayım başladı. Sosyal konutta 5. Etap kura takvimi bünyesinde başkentin kuraları da yer aldı. 2+1 3+1 isim listesi ilçe ilçe araştırılacak. Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt arıyor. Kuraların 2023 Mart ayına kadar süreceği Bakan Kurum tarafından açıklanmıştı. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, canlı yayın bilgisi…

TOKİ Ankara kura çekilişi 2023 ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacak? Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ Ankara kura çekilişi Ocak ayında gerçekleşecek!

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TOKİ Ankara kura çekilişi 2023 ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacak? Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Ankara TOKİ kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut'ta gerçekleştirilecek.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

TOKİ Ankara kura çekilişi 2023 ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacak? Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ ANKARA EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

ANKARA AYAŞ: 300 KONUT

ANKARA BALA: 160

ANKARA ÇAMLIDERE: 100

ANKARA ETİMESGUT: 3.800

ANKARA EVREN: 150

ANKARA GÖLBAŞI: 1.545

ANKARA HAYMANA: 200

TOKİ Ankara kura çekilişi 2023 ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacak? Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

ANKARA KAHRAMAZANKAZAN: 800

ANKARA KIZILCAHAMAM: 63

ANKARA MAMAK: 3.645

ANKARA POLATLI: 700

ANKARA NALLIHAN: 100

ANKARA SİNCAN SARAYCIK: 1.626

ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK: 4.800

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR: 311

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