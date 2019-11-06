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  • Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan'a özel hediye

'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan'a özel hediye

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'nin 70. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile İlahiyat Fakültesi Dekanı İsmail Hakkı Ünal, Erdoğan'a hat levha hediye etti.

Giriş Tarihi: 06.11.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 17:11
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan'a özel hediye

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'nin 70. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan'a özel hediye

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İsmail Hakkı Ünal Başkan Erdoğan'a tablo hediye etti

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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan'a özel hediye

Erdoğan, törene katılan İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerine plaket verdi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan'a özel hediye

Başkan Erdoğan, burada bir çocuklarlr sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan'a özel hediye

İşte o törenden dikkat çeken kareler...

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan'a özel hediye
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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan'a özel hediye
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