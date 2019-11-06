Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Başkan Erdoğan'a özel hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile İlahiyat Fakültesi Dekanı İsmail Hakkı Ünal, Erdoğan'a hat levha hediye etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 70. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılarak konuşma yaptı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İsmail Hakkı Ünal Başkan Erdoğan'a tablo hediye etti Erdoğan, törene katılan İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerine plaket verdi. Başkan Erdoğan, burada bir çocuklarlr sohbet etti, fotoğraf çektirdi. İşte o törenden dikkat çeken kareler...