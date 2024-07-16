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Haberler Yaşam ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Ankara Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF
Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:37

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Ankara Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF

Ankara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri üniversiteleri ve bölümlerini araştırmaya başlayacaklar. YÖK ATLAS üzerinden üniversitelerin tavan ve taban puanları mercek altına alındı. Ankara Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin puanları ve kontenjanları inceleniyor. Ankara Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinden tercih yapabilecekler. İşte Ankara Üniversitesi sıralaması ve taban puanları 2024

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Ankara Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF

Ankara Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması yakından takip ediliyor. Ankara'nın en köklü üniversitelerinden olan okul; sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olmak üzere ön lisans ve lisans bölümleriyle binlerce öğrencinin tercih listesinde yer alıyor. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan verilerle Ankara Üniversitesi taban puanları araştırılıyor. İşte Ankara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Ankara Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

  • Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF)
  • Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF)
  • Diş Hekimliği Fakültesi (DHF)
  • Eğitim Bilimleri Fakültesi (EBF)
  • Eczacılık Fakültesi (AEF)
  • Fen Fakültesi (AÜFF)
  • Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF)
  • Hemşirelik Fakültesi (HF)
  • Hukuk Fakültesi (AÜHF)
  • İlahiyat Fakültesi (AÜİF)
  • İletişim Fakültesi (İLEF)
  • Mühendislik Fakültesi (AÜMÜH)
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF)
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye)
  • Spor Bilimleri Fakültesi[6] (AÜSF)
  • Tıp Fakültesi (AÜTIP)
  • Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF)
  • Veteriner Fakültesi (AÜVF)
  • Ziraat Fakültesi (AÜZF)
  • Konservatuvarlar:
  • Yüksekokullar:
    • Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY)
  • Meslek Yüksekokulları:
    • 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (AÜOSB)
    • Adalet Meslek Yüksekokulu (ADMYO)
    • Ayaş Meslek Yüksekokulu (AYMYO)
    • Bala Meslek Yüksekokulu (BAMYO)
    • Beypazarı Meslek Yüksekokulu (BEMYO)
    • Elmadağ Meslek Yüksekokulu (EMYO)
    • GAMA Meslek Yüksekokulu (GAMAMYO)
    • Haymana Meslek Yüksekokulu (HMYO)
    • Kalecik Meslek Yüksekokulu (AÜKMY)
    • Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KSHMYO)
    • Nallıhan Meslek Yüksekokulu (NMYO)
    • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)
    • Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (SGMYO)
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Ankara Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Tıp
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 2.449 (2023)
3.042 (2022)
2.750 (2021)
2.240 (2020)		 535,75221
530,28888
487,04137
532,59951
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Tıp SAY 320+8+0+0+0
320+8
320+8
320+8		 328
328
328
328		 3.533 (2023)
4.353 (2022)
3.761 (2021)
3.300 (2020)		 531,86301
525,98498
479,60367
528,03669
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 75+2+0+0+0
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 10.400 (2023)
11.746 (2022)
19.854 (2021)
25.000 (2020)		 514,64455
509,55009
433,77652
486,29577
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği SAY 25+1+0+0+0
25+1

 26
26

 18.220 (2023)
24.481 (2022)
— (2021)
— (2020)		 500,62803
489,73730
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 20.929 (2023)
26.213 (2022)
36.382 (2021)
40.000 (2020)		 496,43475
487,33685
408,86970
467,06589
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Diş Hekimliği SAY 140+4+0+0+0
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 21.423 (2023)
21.968 (2022)
22.802 (2021)
22.000 (2020)		 495,69718
493,28178
428,85111
490,49886
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Diş Hekimliği
(İngilizce)		 SAY 30+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 22.314 (2023)
23.309 (2022)
23.593 (2021)
22.800 (2020)		 494,32931
491,39741
427,58463
489,31062
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
25+1

 41
26

 25.681 (2023)
33.483 (2022)
— (2021)
— (2020)		 489,34316
477,77924
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 26.677 (2023)
31.889 (2022)
37.729 (2021)
34.100 (2020)		 487,92874
479,82630
407,18464
474,50575
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Eczacılık
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 42.863 (2023)
42.622 (2022)
38.048 (2021)
36.700 (2020)		 467,28225
466,45064
406,76152
471,18297
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Eczacılık SAY 120+3+0+0+0
120+3
140+4
140+4		 123
123
144
144		 42.983 (2023)
40.771 (2022)
37.663 (2021)
35.600 (2020)		 467,13329
468,66419
407,25772
472,57294
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Veterinerlik
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 53.240 (2023)
49.281 (2022)
47.571 (2021)
50.000 (2020)		 455,36476
458,45818
395,19103
455,21295
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 65.015 (2023)
80.884 (2022)
97.856 (2021)
103.000 (2020)		 442,60281
423,88247
344,99352
396,50428
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 165+5+0+5+0
165+5
165+5
165+5		 175
170
170
170		 66.274 (2023)
62.045 (2022)
55.676 (2021)
58.900 (2020)		 441,32151
443,83492
385,72823
444,93616
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Bilimleri SAY 30+1+0+1+0


 32


 72.896 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 434,27772
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 5+0+0+0+0
5+0

 5
5

 78.262 (2023)
121.938 (2022)
— (2021)
— (2020)		 428,96009
386,60137
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Biyoloji
(İngilizce)		 SAY 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 78.711 (2023)
91.878 (2022)
104.929 (2021)
126.000 (2020)		 428,52786
413,12376
339,08143
374,71974
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Kimya
(İngilizce)		 SAY 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 85.725 (2023)
98.682 (2022)
124.244 (2021)
177.000 (2020)		 421,82904
406,75930
324,37199
338,01792
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 65+2+0+0+0
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 86.240 (2023)
94.091 (2022)
98.785 (2021)
86.700 (2020)		 421,33324
411,04777
344,21383
413,61104
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5		 190
185
185
185		 87.900 (2023)
92.100 (2022)
87.196 (2021)
85.900 (2020)		 419,66053
412,90311
354,19593
414,44041
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1+0+0+0
40+1

 41
41

 90.287 (2023)
119.388 (2022)
— (2021)
— (2020)		 417,49418
388,64815
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Matematik SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 94.439 (2023)
114.723 (2022)
139.741 (2021)
147.000 (2020)		 413,68374
392,53581
313,92825
358,60305
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İstatistik SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 100.576 (2023)
170.444 (2022)
243.431 (2021)
303.000 (2020)		 408,39254
353,22219
265,13488
282,03684
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Matematik
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 100.605 (2023)
130.401 (2022)
164.571 (2021)
178.000 (2020)		 408,36895
379,92907
299,43691
337,48432
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Fizik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 113.090 (2023)
157.858 (2022)
198.724 (2021)
217.000 (2020)		 398,07218
360,80253
282,78935
316,44996
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2		 74
72
82
82		 114.042 (2023)
103.177 (2022)
91.761 (2021)
76.300 (2020)		 397,34944
402,58412
350,13425
424,99174
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 149.526 (2023)
166.671 (2022)
177.825 (2021)
162.000 (2020)		 372,05725
355,41571
292,59172
347,60408
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği SAY 35+1+0+0+0
35+1

 36
36

 153.642 (2023)
183.552 (2022)
— (2021)
— (2020)		 369,50856
345,78229
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Kimya SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 155.503 (2023)
208.766 (2022)
258.444 (2021)
279.000 (2020)		 368,34304
333,06081
260,10786
290,55037
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 110+3+0+3+0
110+3
120+3
120+3		 116
113
123
123		 175.185 (2023)
180.211 (2022)
182.163 (2021)
186.000 (2020)		 356,97776
347,63280
290,42532
332,75065
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Fizik SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
30+1		 41
41
41
31		 182.110 (2023)
243.153 (2022)
296.678 (2021)
313.000 (2020)		 353,36002
318,13774
248,75825
278,87059
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Biyoloji SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 94
93
93
93		 188.742 (2023)
210.957 (2022)
246.684 (2021)
290.000 (2020)		 350,01060
332,07219
264,00424
286,50732
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
7		 221.173 (2023)
262.398 (2022)
297.194 (2021)
Dolmadı (2020)		 335,22004
310,72353
248,61362
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
28
27		 226.815 (2023)
292.887 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 332,88948
300,21860
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
41
41		 231.248 (2023)
264.972 (2022)
317.738 (2021)
323.000 (2020)		 331,11897
309,78088
243,17031
275,81854
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bitki Koruma SAY 45+2+0+2+0
45+2
45+2
45+2		 49
47
47
47		 238.682 (2023)
234.956 (2022)
240.760 (2021)
237.000 (2020)		 328,20184
321,47684
266,03916
306,97577
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Jeofizik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 20+1+0+0+0
15+1
15+1
15+1		 21
14
7
4		 247.547 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 324,85824
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Aktüerya Bilimleri SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 294.203 (2023)
344.615 (2022)
378.326 (2021)
363.000 (2020)		 309,35857
284,96842
226,27731
264,42945
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Ortez ve Protez SAY 55+2+0+2+0
55+2
55+2
55+2		 58
57
57
57		 301.451 (2023)
289.213 (2022)
282.871 (2021)
262.000 (2020)		 307,24477
301,42345
252,62042
296,61420
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Peyzaj Mimarlığı SAY 75+2+0+2+0
75+2
75+2
75+2		 79
77
77
77		 313.555 (2023)
322.104 (2022)
323.101 (2021)
311.000 (2020)		 303,84258
291,24264
241,81556
279,34427
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 45+2+0+2+0
45+2
45+2
45+2		 49
47
47
47		 331.225 (2023)
348.911 (2022)
363.462 (2021)
343.000 (2020)		 299,05414
283,82589
231,98445
269,78945
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bahçe Bitkileri SAY 45+2+0+2+0
45+2
45+2
45+2		 49
47
47
47		 337.909 (2023)
331.401 (2022)
338.872 (2021)
323.000 (2020)		 297,32362
288,65398
238,01608
275,69139
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Tarla Bitkileri SAY 45+2+0+2+0
45+2
45+2
45+2		 49
47
47
47		 348.573 (2023)
348.706 (2022)
361.837 (2021)
356.000 (2020)		 294,67551
283,87828
232,41409
266,29980
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Su Ürünleri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
28
31		 368.781 (2023)
415.650 (2022)
Dolmadı (2021)
390.000 (2020)		 289,90384
268,30779
Dolmadı
257,75311
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
14
52		 398.554 (2023)
411.638 (2022)
Dolmadı (2021)
436.000 (2020)		 283,36269
269,14688
Dolmadı
247,63775
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 32
31
6
31		 428.135 (2023)
473.007 (2022)
Dolmadı (2021)
431.000 (2020)		 277,46448
257,53710
Dolmadı
248,70500
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Zootekni SAY 45+2+0+2+0
45+2
45+2
45+2		 49
47
41
47		 439.485 (2023)
425.387 (2022)
Dolmadı (2021)
385.000 (2020)		 275,36785
266,33363
Dolmadı
259,03578
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 45+2+0+2+0
35+1
35+1
35+1		 49
36
1
36		 474.819 (2023)
484.809 (2022)
Dolmadı (2021)
489.000 (2020)		 269,13830
255,56876
Dolmadı
237,78565
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Süt Teknolojisi SAY 30+1+0+1+0
30+1
30+1
25+1		 32
31

26		 517.034 (2023)
557.123 (2022)
Dolmadı (2021)
537.000 (2020)		 262,46174
245,05994
Dolmadı
230,10575
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 3+0+0+0+0
2+0
2+0
 3
2

 723.066 (2023)
126.882 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 237,99619
382,62510
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0


 1


 998.122 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 215,00530
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hukuk EA 500+13+0+0+0
550+14
550+14
550+14		 513
564
564
564		 3.242 (2023)
4.387 (2022)
5.124 (2021)
3.430 (2020)		 471,29194
468,87573
412,36835
467,40221
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Psikoloji EA 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 9.831 (2023)
14.281 (2022)
25.412 (2021)
13.500 (2020)		 436,70543
435,55468
370,36141
427,08547
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2		 64
62
62
52		 34.526 (2023)
50.092 (2022)
52.076 (2021)
20.800 (2020)		 407,49111
404,36907
347,12099
415,01419
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İşletme
(İngilizce)		 EA 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 39.660 (2023)
64.704 (2022)
75.432 (2021)
79.500 (2020)		 403,75886
396,01910
332,54632
374,17966
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 48.483 (2023)
61.072 (2022)
54.315 (2021)
34.500 (2020)		 397,86340
398,00605
345,59640
401,38837
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği EA 60+2+0+0+0
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 56.415 (2023)
75.473 (2022)
71.567 (2021)
71.800 (2020)		 393,14017
390,42278
334,74755
378,12747
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Politika ve Ekonomi
(İngilizce)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 59.867 (2023)
86.858 (2022)
84.284 (2021)
67.300 (2020)		 391,19454
384,83457
327,90927
380,49902
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 61.763 (2023)
86.281 (2022)
86.757 (2021)
58.400 (2020)		 390,14118
385,11264
326,61111
385,50611
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İktisat EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 85.198 (2023)
120.279 (2022)
123.849 (2021)
105.000 (2020)		 378,52807
370,16603
310,10657
361,92889
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İşletme EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 88.500 (2023)
121.617 (2022)
130.114 (2021)
121.000 (2020)		 377,01628
369,62389
307,69219
354,74604
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Maliye EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 110.242 (2023)
134.973 (2022)
124.070 (2021)
93.900 (2020)		 367,71607
364,41759
310,02227
367,07488
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 60+2+0+2+0
55+2
65+2
60+2		 64
57
67
62		 157.335 (2023)
178.915 (2022)
168.196 (2021)
146.000 (2020)		 351,20596
349,16634
294,54520
344,42571
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 171.852 (2023)
216.601 (2022)
222.186 (2021)
183.000 (2020)		 346,89167
338,26278
279,78783
330,80556
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sosyoloji EA 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2		 64
62
62
52		 189.672 (2023)
209.435 (2022)
215.690 (2021)
174.000 (2020)		 341,97256
340,20108
281,41901
334,08234
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Arkeoloji
(İngilizce)		 EA 25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1		 27
26
26
21		 215.275 (2023)
225.915 (2022)
235.968 (2021)
257.000 (2020)		 335,57423
335,80190
276,49117
308,61078
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 227.286 (2023)
243.043 (2022)
212.054 (2021)
174.000 (2020)		 332,79056
331,60063
282,30462
333,91041
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Felsefe
(İngilizce)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
41
41		 236.156 (2023)
263.879 (2022)
264.763 (2021)
270.000 (2020)		 330,79540
326,70158
270,27153
305,10056
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Felsefe EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
41
41		 258.972 (2023)
299.372 (2022)
330.289 (2021)
289.000 (2020)		 325,99225
319,21844
258,02955
300,45825
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2		 74
72
82
82		 278.873 (2023)
307.732 (2022)
322.678 (2021)
273.000 (2020)		 322,00988
317,55179
259,32276
304,42416
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgi ve Belge Yönetimi EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1		 54
52
52
41		 327.415 (2023)
375.563 (2022)
411.082 (2021)
343.000 (2020)		 313,17268
305,38729
245,66167
288,53801
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Tarım Ekonomisi EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
52
52		 330.604 (2023)
329.627 (2022)
337.459 (2021)
337.000 (2020)		 312,62804
313,36218
256,84412
289,85807
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 419.527 (2023)
472.350 (2022)
566.211 (2021)
511.000 (2020)		 299,01232
291,10502
222,51445
259,74912
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Antropoloji EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1		 54
52
52
41		 423.258 (2023)
492.408 (2022)
518.123 (2021)
488.000 (2020)		 298,48815
288,49714
231,83040
263,12763
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Klasik Arkeoloji EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1		 54
52
52
41		 441.880 (2023)
517.706 (2022)
539.779 (2021)
512.000 (2020)		 295,93225
285,30351
228,60607
259,60700
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Fakülte)
(Uzaktan Öğretim)		 EA 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
95
103		 547.580 (2023)
577.050 (2022)
Dolmadı (2021)
653.000 (2020)		 282,79935
278,31587
Dolmadı
241,56154
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 32
31
16
31		 550.571 (2023)
668.043 (2022)
Dolmadı (2021)
594.000 (2020)		 282,46118
268,70730
Dolmadı
248,59418
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
32
41		 563.695 (2023)
632.644 (2022)
Dolmadı (2021)
588.000 (2020)		 280,96908
272,30215
Dolmadı
249,34471
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 32
31
14
31		 588.033 (2023)
672.692 (2022)
Dolmadı (2021)
643.000 (2020)		 278,24314
268,24323
Dolmadı
242,68105
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10
400+10
 420
410
42
 702.034 (2023)
829.209 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 266,48317
253,99445
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)		 EA 400+10+0+10+0
400+10
400+10
 420
410
63
 975.781 (2023)
996.018 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 242,72430
240,76474
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2		 74
72
72
62		 10.964 (2023)
12.055 (2022)
11.664 (2021)
9.620 (2020)		 449,66282
438,78363
403,68715
425,71951
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Japon Dili ve Edebiyatı DİL 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 11.576 (2023)
11.257 (2022)
11.945 (2021)
12.600 (2020)		 447,19347
441,88538
402,56027
412,09986
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2		 63
62
62
52		 13.963 (2023)
15.304 (2022)
15.168 (2021)
12.000 (2020)		 438,97300
426,55594
390,36712
414,40954
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sinoloji DİL 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 15.634 (2023)
14.964 (2022)
14.778 (2021)
14.000 (2020)		 433,58406
427,69864
391,77858
405,93093
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İspanyol Dili ve Edebiyatı
(İspanyolca)		 DİL 45+2+0+2+0
45+2
45+2
40+1		 48
47
47
41		 16.324 (2023)
18.551 (2022)
17.290 (2021)
15.100 (2020)		 431,57252
415,83241
382,78950
401,82994
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Uzaktan Öğretim)		 DİL 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 17.031 (2023)
16.317 (2022)
18.133 (2021)
27.500 (2020)		 429,49299
423,05419
379,96134
358,71173
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 18.950 (2023)
18.019 (2022)
17.654 (2021)
18.800 (2020)		 424,11549
417,55652
381,51989
388,60286
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fransızca)		 DİL 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1		 53
52
52
41		 20.826 (2023)
23.556 (2022)
22.587 (2021)
21.700 (2020)		 418,94921
400,86691
365,27291
378,47558
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca)		 DİL 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
52
52		 21.440 (2023)
25.049 (2022)
26.101 (2021)
30.900 (2020)		 417,29874
396,45247
354,17108
347,08389
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)		 DİL 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 32
31
31
31		 21.591 (2023)
23.941 (2022)
20.692 (2021)
19.000 (2020)		 416,87790
399,65820
371,45842
387,97837
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Dilbilimi DİL 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1		 54
52
52
41		 22.050 (2023)
23.488 (2022)
25.619 (2021)
20.800 (2020)		 415,57700
401,07097
355,68075
381,60126
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Arap Dili ve Edebiyatı
(Uzaktan Öğretim)		 DİL 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 22.863 (2023)
26.302 (2022)
24.735 (2021)
59.200 (2020)		 413,55538
392,99845
358,41566
260,47830
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İtalyan Dili ve Edebiyatı
(İtalyanca)		 DİL 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 23.039 (2023)
26.248 (2022)
24.819 (2021)
24.800 (2020)		 413,08542
393,18213
358,12621
367,59799
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)(Uzaktan Öğretim)		 DİL 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 29.145 (2023)
31.354 (2022)
33.353 (2021)
65.100 (2020)		 397,98782
379,04150
331,47312
244,79267
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 37.246 (2023)
39.301 (2022)
40.762 (2021)
38.300 (2020)		 378,90149
357,76575
308,40668
323,06014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sinoloji
(Uzaktan Öğretim)		 DİL 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
57		 38.326 (2023)
43.195 (2022)
53.830 (2021)
Dolmadı (2020)		 376,43428
347,59155
269,01595
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1		 37
36
36
36		 41.160 (2023)
47.781 (2022)
45.279 (2021)
49.500 (2020)		 369,94216
335,98447
294,31848
288,67370
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 43.357 (2023)
49.554 (2022)
50.180 (2021)
50.100 (2020)		 365,00711
331,55954
279,43893
286,55532
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Leh Dili ve Edebiyatı
(Lehçe)		 DİL 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 51.836 (2023)
52.898 (2022)
58.194 (2021)
60.600 (2020)		 346,18176
323,34556
256,80601
256,67586
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Arap Dili ve Edebiyatı DİL 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2		 63
62
62
52		 62.215 (2023)
60.977 (2022)
58.658 (2021)
36.700 (2020)		 323,82910
303,75195
255,47313
328,32421
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bulgar Dili ve Edebiyatı
(Bulgarca)		 DİL 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 21
21
20
21		 62.994 (2023)
74.663 (2022)
Dolmadı (2021)
77.200 (2020)		 322,25987
272,28510
Dolmadı
213,39397
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İtalyan Dili ve Edebiyatı
(İtalyanca)(KKTC Uyruklu)		 DİL 1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0		 1
1

 63.396 (2023)
41.431 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 321,42777
352,17751
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Kore Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)		 DİL 1+0+0+0+0
1+0

 1
1

 67.471 (2023)
104.587 (2022)
— (2021)
— (2020)		 313,50061
212,48234
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hungaroloji DİL 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 32
31
30
31		 69.426 (2023)
85.352 (2022)
Dolmadı (2021)
72.000 (2020)		 309,61546
250,06445
Dolmadı
227,35222
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hititoloji DİL 24+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 25
21
17
21		 75.264 (2023)
70.049 (2022)
Dolmadı (2021)
71.700 (2020)		 298,28621
282,69728
Dolmadı
227,92361
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Fars Dili ve Edebiyatı DİL 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1		 53
52
46
41		 75.899 (2023)
86.539 (2022)
Dolmadı (2021)
66.300 (2020)		 297,07092
247,70863
Dolmadı
241,58297
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Ermeni Dili ve Kültürü
(Ermenice)		 DİL 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 22
21
4
9		 91.515 (2023)
113.307 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 269,33140
194,06039
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)		 DİL 2+0+0+0+0
2+0
1+0
1+0		 2
2
1
1		 91.934 (2023)
80.632 (2022)
57.365 (2021)
32.600 (2020)		 268,63772
259,63250
259,05788
341,66309
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hindoloji DİL 30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1		 31
31
7
29		 92.624 (2023)
100.810 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 267,47600
220,07168
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Yunan Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)		 DİL 1+0+0+0+0


 1


 97.705 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 259,30777
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 30+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 32
21
1
3		 111.291 (2023)
111.576 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 238,13064
197,97103
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 3.352 (2023)
6.483 (2022)
4.874 (2021)
6.110 (2020)		 439,99908
429,46129
391,51374
417,28213
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2		 84
82
82
72		 7.857 (2023)
12.692 (2022)
17.314 (2021)
16.600 (2020)		 422,57674
414,25832
360,65388
392,16932
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 8.554 (2023)
12.332 (2022)
12.591 (2021)
12.000 (2020)		 420,71153
414,93372
368,90614
400,67324
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İlahiyat
(İngilizce)		 SÖZ 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 22
21
21
21		 17.054 (2023)
15.707 (2022)
21.531 (2021)
12.400 (2020)		 405,43421
409,25313
354,73366
399,87054
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 65+2+0+2+0
65+2
65+2
60+2		 69
67
67
62		 21.623 (2023)
25.082 (2022)
29.196 (2021)
26.000 (2020)		 399,63637
397,29497
345,86604
379,34140
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 65+2+0+2+0
65+2
65+2
60+2		 69
67
67
62		 40.300 (2023)
46.429 (2022)
48.734 (2021)
42.900 (2020)		 382,85038
379,74382
330,04516
363,73059
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2		 84
82
82
72		 42.608 (2023)
54.850 (2022)
64.789 (2021)
48.300 (2020)		 381,23181
374,54999
320,51031
359,83282
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 45.723 (2023)
54.260 (2022)
45.303 (2021)
39.200 (2020)		 379,13000
374,87971
332,39205
366,65477
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 65+2+0+2+0
65+2
65+2
60+2		 69
67
67
62		 51.745 (2023)
53.694 (2022)
56.196 (2021)
55.600 (2020)		 375,40578
375,20845
325,31879
355,13028
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Coğrafya SÖZ 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
52
52		 57.251 (2023)
66.973 (2022)
72.162 (2021)
59.600 (2020)		 372,22061
367,89236
316,81594
352,75130
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Coğrafya
(İngilizce)		 SÖZ 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 61.008 (2023)
69.476 (2022)
77.772 (2021)
89.200 (2020)		 370,22119
366,68686
314,19017
337,92646
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1		 54
52
52
41		 77.590 (2023)
99.933 (2022)
136.130 (2021)
109.000 (2020)		 362,35004
353,88410
292,88182
330,02410
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 200+5+0+5+0
200+5
198+5
230+6		 210
205
203
236		 84.589 (2023)
75.171 (2022)
62.501 (2021)
40.900 (2020)		 359,39583
363,94579
321,72780
365,21268
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sanat Tarihi
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 87.783 (2023)
133.821 (2022)
218.472 (2021)
619.000 (2020)		 358,12580
342,75079
272,60101
234,33872
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sümeroloji SÖZ 20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1		 22
21
21
21		 138.452 (2023)
199.679 (2022)
232.744 (2021)
261.000 (2020)		 341,25014
326,32635
269,72443
290,07231
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 22+0+0+1+0
22+0
22+0
 23
22
22
 158.005 (2023)
156.055 (2022)
238.769 (2021)
— (2020)		 335,86617
336,60434
268,55408
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 70+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2		 74
62
62
52		 175.706 (2023)
244.214 (2022)
291.986 (2021)
163.000 (2020)		 331,49755
317,49459
258,91964
312,93156
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Halkbilimi SÖZ 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
52
52		 179.982 (2023)
266.671 (2022)
304.216 (2021)
214.000 (2020)		 330,47612
313,52012
256,93239
300,29659
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 201.798 (2023)
285.765 (2022)
320.342 (2021)
473.000 (2020)		 325,60623
310,37293
254,37883
254,30504
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 285.347 (2023)
361.244 (2022)
393.452 (2021)
600.000 (2020)		 309,81280
298,97713
243,76052
236,81975
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Coğrafya
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 103+3+0+3+0
103+3
100+3
100+3		 109
106
103
103		 301.118 (2023)
410.711 (2022)
444.904 (2021)
604.000 (2020)		 307,24442
292,33473
237,08474
236,26614
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 106
103
103
103		 420.615 (2023)
462.652 (2022)
429.618 (2021)
619.000 (2020)		 290,38427
285,86485
239,01748
234,28176
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sanat Tarihi
(KKTC Uyruklu)		 SÖZ 2+0+0+0+0
1+0
1+0
1

 — (2023)
455.687 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
286,69625
Dolmadı
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü TYT 25+1+0+1+0
 27
 131.890 (2023)
— (2022)		 423,17491
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 125+4+0+4+0
123+4		 133
127		 261.457 (2023)
345.513 (2022)		 381,15099
359,17501
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 266.819 (2023)
275.333 (2022)		 379,84646
374,63675
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 295.111 (2023)
286.696 (2022)		 373,40055
371,92195
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Adalet TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 301.579 (2023)
370.915 (2022)		 372,01593
354,28407
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 363.342 (2023)
384.879 (2022)		 360,06543
351,76362
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 428.903 (2023)
462.156 (2022)		 349,35788
339,07856
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 441.740 (2023)
470.884 (2022)		 347,44712
337,80308
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 451.290 (2023)
472.927 (2022)		 346,06732
337,49870
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 475.282 (2023)
595.936 (2022)		 342,67263
321,22511
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Radyoterapi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 570.133 (2023)
573.012 (2022)		 330,62700
324,00194
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 571.842 (2023)
570.088 (2022)		 330,42199
324,37007
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Mekatronik TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 580.310 (2023)
633.171 (2022)		 329,42273
316,94905
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 588.250 (2023)
576.018 (2022)		 328,51270
323,63258
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 150+4+0+4+0
150+4		 158
154		 606.749 (2023)
867.686 (2022)		 326,38622
294,00204
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Nallıhan Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 666.774 (2023)
699.860 (2022)		 319,93589
309,77597
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 670.481 (2023)
700.664 (2022)		 319,55422
309,68509
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 670.509 (2023)
620.650 (2022)		 319,55152
318,35159
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Haymana Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 671.207 (2023)
632.003 (2022)		 319,47463
317,07743
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 671.496 (2023)
719.583 (2022)		 319,44234
307,76585
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gama Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 725.740 (2023)
681.948 (2022)		 314,06876
311,65135
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 105+3+0+3+0
103+3		 111
106		 743.070 (2023)
817.652 (2022)		 312,40967
298,44283
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 763.429 (2023)
931.321 (2022)		 310,48825
288,64502
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 768.864 (2023)
733.416 (2022)		 309,98367
306,38499
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 778.009 (2023)
785.557 (2022)		 309,13285
301,41981
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Aşçılık TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 802.895 (2023)
717.020 (2022)		 306,88861
308,02633
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 830.430 (2023)
819.193 (2022)		 304,46567
298,29940
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gama Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 844.913 (2023)
835.815 (2022)		 303,20314
296,77432
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Dijital Fabrika Teknolojileri TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 874.073 (2023)
872.911 (2022)		 300,71535
293,54544
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 155+4+0+4+0
154+4		 163
158		 887.074 (2023)
976.454 (2022)		 299,63145
285,02173
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Podoloji TYT 50+2+0+2+0
 54
 904.145 (2023)
— (2022)		 298,20780
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gama Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 920.072 (2023)
902.223 (2022)		 296,91756
291,06212
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 105+3+0+3+0
103+3		 111
106		 939.596 (2023)
1.027.702 (2022)		 295,35114
281,07909
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 970.751 (2023)
967.565 (2022)		 292,87364
285,71565
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0		 1
1		 994.863 (2023)
1.312.359 (2022)		 291,02038
261,65601
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 İş ve Uğraşı Terapisi TYT 50+2+0+2+0
 54
 1.013.158 (2023)
— (2022)		 289,61744
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 105+3+0+3+0
103+3		 111
106		 1.067.585 (2023)
1.200.365 (2022)		 285,54005
268,85746
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gama Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.075.793 (2023)
1.068.893 (2022)		 284,93982
278,02255
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.079.249 (2023)
1.024.759 (2022)		 284,68523
281,29792
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Sosyal Güvenlik
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 105+3+0+3+0
103+3		 111
106		 1.105.517 (2023)
938.467 (2022)		 282,77821
288,05833
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.109.855 (2023)
1.046.946 (2022)		 282,46451
279,63451
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90+3+0+3+0
90+3		 96
93		 1.115.365 (2023)
1.112.279 (2022)		 282,06342
274,88493
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 45+2+0+2+0
45+2		 49
47		 1.129.722 (2023)
1.142.817 (2022)		 281,03656
272,76635
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 105+3+0+3+0
103+3		 111
106		 1.144.186 (2023)
1.232.047 (2022)		 280,01995
266,76967
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Turist Rehberliği TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.147.329 (2023)
1.262.509 (2022)		 279,79797
264,79297
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Haymana Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.152.788 (2023)
1.244.164 (2022)		 279,41102
265,98573
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.183.999 (2023)
1.232.545 (2022)		 277,24121
266,73802
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ayaş Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 45+2+0+2+0
47+2		 49
49		 1.191.525 (2023)
1.172.718 (2022)		 276,71367
270,70708
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ayaş Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Sosyal Güvenlik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.215.936 (2023)
1.090.189 (2022)		 275,00610
276,47562
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Nallıhan Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.217.753 (2023)
1.142.094 (2022)		 274,87959
272,81583
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 155+4+0+4+0
154+4		 163
158		 1.240.628 (2023)
1.315.764 (2022)		 273,34032
261,44408
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Spor Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 250+7+0+7+0
250+7		 264
257		 1.251.961 (2023)
1.299.408 (2022)		 272,57903
262,45952
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 1.274.581 (2023)
1.308.933 (2022)		 271,06457
261,86233
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 155+4+0+4+0
154+4		 163
158		 1.291.735 (2023)
1.437.290 (2022)		 269,93067
254,22757
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kalecik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.327.958 (2023)
1.154.835 (2022)		 267,56769
271,92965
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ayaş Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.369.078 (2023)
1.278.321 (2022)		 264,91741
263,78352
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Bilgi Yönetimi
(Açıköğretim)		 TYT 250+7+0+7+0
250+7		 264
257		 1.371.874 (2023)
1.385.950 (2022)		 264,73502
257,21009
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.408.163 (2023)
1.407.202 (2022)		 262,43986
255,96839
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)		 TYT 1000+25+0+25+0
1000+25		 1050
1025		 1.414.873 (2023)
1.443.552 (2022)		 262,01443
253,86084
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kalecik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bitki Koruma TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.473.639 (2023)
1.394.161 (2022)		 258,39067
256,72318
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 20+1+0+1+0
20+1		 22
21		 1.486.116 (2023)
1.560.491 (2022)		 257,62485
247,41774
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kalecik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.494.072 (2023)
1.600.544 (2022)		 257,14559
245,32359
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.504.557 (2023)
1.576.231 (2022)		 256,50062
246,59935
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim)		 TYT 2000+50+0+50+0
 2100
 1.519.259 (2023)
— (2022)		 255,61809
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kalecik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.679.194 (2023)
1.723.352 (2022)		 246,26024
239,13400
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kalecik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.709.145 (2023)
1.726.339 (2022)		 244,56472
238,98848
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Bala Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 30+1+0+1+0
 32
 1.837.228 (2023)
— (2022)		 237,50024
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kalecik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi TYT 30+1+0+1+0
 32
 1.842.081 (2023)
— (2022)		 237,24274
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ayaş Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 Sosyal Güvenlik
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
— (2023)
— (2022)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Ankara Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Ankara Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF
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