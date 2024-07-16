ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI YÖK ATLAS 2024: Ankara Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları PDF

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Tıp
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|2.449 (2023)
3.042 (2022)
2.750 (2021)
2.240 (2020)
|535,75221
530,28888
487,04137
532,59951
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|320+8+0+0+0
320+8
320+8
320+8
|328
328
328
328
|3.533 (2023)
4.353 (2022)
3.761 (2021)
3.300 (2020)
|531,86301
525,98498
479,60367
528,03669
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|75+2+0+0+0
75+2
70+2
70+2
|77
77
72
72
|10.400 (2023)
11.746 (2022)
19.854 (2021)
25.000 (2020)
|514,64455
509,55009
433,77652
486,29577
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
|SAY
|25+1+0+0+0
25+1
—
—
|26
26
—
—
|18.220 (2023)
24.481 (2022)
— (2021)
— (2020)
|500,62803
489,73730
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|20.929 (2023)
26.213 (2022)
36.382 (2021)
40.000 (2020)
|496,43475
487,33685
408,86970
467,06589
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|140+4+0+0+0
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|21.423 (2023)
21.968 (2022)
22.802 (2021)
22.000 (2020)
|495,69718
493,28178
428,85111
490,49886
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Diş Hekimliği
(İngilizce)
|SAY
|30+1+0+0+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|22.314 (2023)
23.309 (2022)
23.593 (2021)
22.800 (2020)
|494,32931
491,39741
427,58463
489,31062
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
25+1
—
—
|41
26
—
—
|25.681 (2023)
33.483 (2022)
— (2021)
— (2020)
|489,34316
477,77924
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|26.677 (2023)
31.889 (2022)
37.729 (2021)
34.100 (2020)
|487,92874
479,82630
407,18464
474,50575
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Eczacılık
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|42.863 (2023)
42.622 (2022)
38.048 (2021)
36.700 (2020)
|467,28225
466,45064
406,76152
471,18297
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|120+3+0+0+0
120+3
140+4
140+4
|123
123
144
144
|42.983 (2023)
40.771 (2022)
37.663 (2021)
35.600 (2020)
|467,13329
468,66419
407,25772
472,57294
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Veterinerlik
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|53.240 (2023)
49.281 (2022)
47.571 (2021)
50.000 (2020)
|455,36476
458,45818
395,19103
455,21295
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|65.015 (2023)
80.884 (2022)
97.856 (2021)
103.000 (2020)
|442,60281
423,88247
344,99352
396,50428
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|165+5+0+5+0
165+5
165+5
165+5
|175
170
170
170
|66.274 (2023)
62.045 (2022)
55.676 (2021)
58.900 (2020)
|441,32151
443,83492
385,72823
444,93616
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Bilimleri
|SAY
|30+1+0+1+0
—
—
—
|32
—
—
—
|72.896 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|434,27772
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|5+0+0+0+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|78.262 (2023)
121.938 (2022)
— (2021)
— (2020)
|428,96009
386,60137
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Biyoloji
(İngilizce)
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|78.711 (2023)
91.878 (2022)
104.929 (2021)
126.000 (2020)
|428,52786
413,12376
339,08143
374,71974
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Kimya
(İngilizce)
|SAY
|20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|85.725 (2023)
98.682 (2022)
124.244 (2021)
177.000 (2020)
|421,82904
406,75930
324,37199
338,01792
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|65+2+0+0+0
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|86.240 (2023)
94.091 (2022)
98.785 (2021)
86.700 (2020)
|421,33324
411,04777
344,21383
413,61104
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|180+5+0+5+0
180+5
180+5
180+5
|190
185
185
185
|87.900 (2023)
92.100 (2022)
87.196 (2021)
85.900 (2020)
|419,66053
412,90311
354,19593
414,44041
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
—
—
|41
41
—
—
|90.287 (2023)
119.388 (2022)
— (2021)
— (2020)
|417,49418
388,64815
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|94.439 (2023)
114.723 (2022)
139.741 (2021)
147.000 (2020)
|413,68374
392,53581
313,92825
358,60305
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İstatistik
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|100.576 (2023)
170.444 (2022)
243.431 (2021)
303.000 (2020)
|408,39254
353,22219
265,13488
282,03684
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Matematik
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|100.605 (2023)
130.401 (2022)
164.571 (2021)
178.000 (2020)
|408,36895
379,92907
299,43691
337,48432
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Fizik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|113.090 (2023)
157.858 (2022)
198.724 (2021)
217.000 (2020)
|398,07218
360,80253
282,78935
316,44996
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2
|74
72
82
82
|114.042 (2023)
103.177 (2022)
91.761 (2021)
76.300 (2020)
|397,34944
402,58412
350,13425
424,99174
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|149.526 (2023)
166.671 (2022)
177.825 (2021)
162.000 (2020)
|372,05725
355,41571
292,59172
347,60408
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|35+1+0+0+0
35+1
—
—
|36
36
—
—
|153.642 (2023)
183.552 (2022)
— (2021)
— (2020)
|369,50856
345,78229
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Kimya
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|155.503 (2023)
208.766 (2022)
258.444 (2021)
279.000 (2020)
|368,34304
333,06081
260,10786
290,55037
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
120+3
120+3
|116
113
123
123
|175.185 (2023)
180.211 (2022)
182.163 (2021)
186.000 (2020)
|356,97776
347,63280
290,42532
332,75065
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Fizik
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
30+1
|41
41
41
31
|182.110 (2023)
243.153 (2022)
296.678 (2021)
313.000 (2020)
|353,36002
318,13774
248,75825
278,87059
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|94
93
93
93
|188.742 (2023)
210.957 (2022)
246.684 (2021)
290.000 (2020)
|350,01060
332,07219
264,00424
286,50732
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
7
|221.173 (2023)
262.398 (2022)
297.194 (2021)
Dolmadı (2020)
|335,22004
310,72353
248,61362
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
28
27
|226.815 (2023)
292.887 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|332,88948
300,21860
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAY
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
41
41
|231.248 (2023)
264.972 (2022)
317.738 (2021)
323.000 (2020)
|331,11897
309,78088
243,17031
275,81854
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|45+2+0+2+0
45+2
45+2
45+2
|49
47
47
47
|238.682 (2023)
234.956 (2022)
240.760 (2021)
237.000 (2020)
|328,20184
321,47684
266,03916
306,97577
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Jeofizik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1+0+0+0
15+1
15+1
15+1
|21
14
7
4
|247.547 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|324,85824
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Aktüerya Bilimleri
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|294.203 (2023)
344.615 (2022)
378.326 (2021)
363.000 (2020)
|309,35857
284,96842
226,27731
264,42945
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Ortez ve Protez
|SAY
|55+2+0+2+0
55+2
55+2
55+2
|58
57
57
57
|301.451 (2023)
289.213 (2022)
282.871 (2021)
262.000 (2020)
|307,24477
301,42345
252,62042
296,61420
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|75+2+0+2+0
75+2
75+2
75+2
|79
77
77
77
|313.555 (2023)
322.104 (2022)
323.101 (2021)
311.000 (2020)
|303,84258
291,24264
241,81556
279,34427
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAY
|45+2+0+2+0
45+2
45+2
45+2
|49
47
47
47
|331.225 (2023)
348.911 (2022)
363.462 (2021)
343.000 (2020)
|299,05414
283,82589
231,98445
269,78945
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|45+2+0+2+0
45+2
45+2
45+2
|49
47
47
47
|337.909 (2023)
331.401 (2022)
338.872 (2021)
323.000 (2020)
|297,32362
288,65398
238,01608
275,69139
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Tarla Bitkileri
|SAY
|45+2+0+2+0
45+2
45+2
45+2
|49
47
47
47
|348.573 (2023)
348.706 (2022)
361.837 (2021)
356.000 (2020)
|294,67551
283,87828
232,41409
266,29980
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
28
31
|368.781 (2023)
415.650 (2022)
Dolmadı (2021)
390.000 (2020)
|289,90384
268,30779
Dolmadı
257,75311
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
14
52
|398.554 (2023)
411.638 (2022)
Dolmadı (2021)
436.000 (2020)
|283,36269
269,14688
Dolmadı
247,63775
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|32
31
6
31
|428.135 (2023)
473.007 (2022)
Dolmadı (2021)
431.000 (2020)
|277,46448
257,53710
Dolmadı
248,70500
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Zootekni
|SAY
|45+2+0+2+0
45+2
45+2
45+2
|49
47
41
47
|439.485 (2023)
425.387 (2022)
Dolmadı (2021)
385.000 (2020)
|275,36785
266,33363
Dolmadı
259,03578
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
|SAY
|45+2+0+2+0
35+1
35+1
35+1
|49
36
1
36
|474.819 (2023)
484.809 (2022)
Dolmadı (2021)
489.000 (2020)
|269,13830
255,56876
Dolmadı
237,78565
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Süt Teknolojisi
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
25+1
|32
31
—
26
|517.034 (2023)
557.123 (2022)
Dolmadı (2021)
537.000 (2020)
|262,46174
245,05994
Dolmadı
230,10575
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|3+0+0+0+0
2+0
2+0
—
|3
2
—
—
|723.066 (2023)
126.882 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|237,99619
382,62510
Dolmadı
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|998.122 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|215,00530
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|500+13+0+0+0
550+14
550+14
550+14
|513
564
564
564
|3.242 (2023)
4.387 (2022)
5.124 (2021)
3.430 (2020)
|471,29194
468,87573
412,36835
467,40221
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|9.831 (2023)
14.281 (2022)
25.412 (2021)
13.500 (2020)
|436,70543
435,55468
370,36141
427,08547
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
|64
62
62
52
|34.526 (2023)
50.092 (2022)
52.076 (2021)
20.800 (2020)
|407,49111
404,36907
347,12099
415,01419
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|39.660 (2023)
64.704 (2022)
75.432 (2021)
79.500 (2020)
|403,75886
396,01910
332,54632
374,17966
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|48.483 (2023)
61.072 (2022)
54.315 (2021)
34.500 (2020)
|397,86340
398,00605
345,59640
401,38837
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|56.415 (2023)
75.473 (2022)
71.567 (2021)
71.800 (2020)
|393,14017
390,42278
334,74755
378,12747
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Politika ve Ekonomi
(İngilizce)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|59.867 (2023)
86.858 (2022)
84.284 (2021)
67.300 (2020)
|391,19454
384,83457
327,90927
380,49902
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|61.763 (2023)
86.281 (2022)
86.757 (2021)
58.400 (2020)
|390,14118
385,11264
326,61111
385,50611
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İktisat
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|85.198 (2023)
120.279 (2022)
123.849 (2021)
105.000 (2020)
|378,52807
370,16603
310,10657
361,92889
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|88.500 (2023)
121.617 (2022)
130.114 (2021)
121.000 (2020)
|377,01628
369,62389
307,69219
354,74604
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Maliye
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|110.242 (2023)
134.973 (2022)
124.070 (2021)
93.900 (2020)
|367,71607
364,41759
310,02227
367,07488
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|60+2+0+2+0
55+2
65+2
60+2
|64
57
67
62
|157.335 (2023)
178.915 (2022)
168.196 (2021)
146.000 (2020)
|351,20596
349,16634
294,54520
344,42571
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|171.852 (2023)
216.601 (2022)
222.186 (2021)
183.000 (2020)
|346,89167
338,26278
279,78783
330,80556
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
|64
62
62
52
|189.672 (2023)
209.435 (2022)
215.690 (2021)
174.000 (2020)
|341,97256
340,20108
281,41901
334,08234
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Arkeoloji
(İngilizce)
|EA
|25+1+0+1+0
25+1
25+1
20+1
|27
26
26
21
|215.275 (2023)
225.915 (2022)
235.968 (2021)
257.000 (2020)
|335,57423
335,80190
276,49117
308,61078
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|227.286 (2023)
243.043 (2022)
212.054 (2021)
174.000 (2020)
|332,79056
331,60063
282,30462
333,91041
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Felsefe
(İngilizce)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
41
41
|236.156 (2023)
263.879 (2022)
264.763 (2021)
270.000 (2020)
|330,79540
326,70158
270,27153
305,10056
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
41
41
|258.972 (2023)
299.372 (2022)
330.289 (2021)
289.000 (2020)
|325,99225
319,21844
258,02955
300,45825
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
80+2
80+2
|74
72
82
82
|278.873 (2023)
307.732 (2022)
322.678 (2021)
273.000 (2020)
|322,00988
317,55179
259,32276
304,42416
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
|54
52
52
41
|327.415 (2023)
375.563 (2022)
411.082 (2021)
343.000 (2020)
|313,17268
305,38729
245,66167
288,53801
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
52
52
|330.604 (2023)
329.627 (2022)
337.459 (2021)
337.000 (2020)
|312,62804
313,36218
256,84412
289,85807
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|419.527 (2023)
472.350 (2022)
566.211 (2021)
511.000 (2020)
|299,01232
291,10502
222,51445
259,74912
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Antropoloji
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
|54
52
52
41
|423.258 (2023)
492.408 (2022)
518.123 (2021)
488.000 (2020)
|298,48815
288,49714
231,83040
263,12763
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Klasik Arkeoloji
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
|54
52
52
41
|441.880 (2023)
517.706 (2022)
539.779 (2021)
512.000 (2020)
|295,93225
285,30351
228,60607
259,60700
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(Uzaktan Öğretim)
|EA
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
95
103
|547.580 (2023)
577.050 (2022)
Dolmadı (2021)
653.000 (2020)
|282,79935
278,31587
Dolmadı
241,56154
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Tarih Öncesi Arkeolojisi
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|32
31
16
31
|550.571 (2023)
668.043 (2022)
Dolmadı (2021)
594.000 (2020)
|282,46118
268,70730
Dolmadı
248,59418
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
32
41
|563.695 (2023)
632.644 (2022)
Dolmadı (2021)
588.000 (2020)
|280,96908
272,30215
Dolmadı
249,34471
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
|EA
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|32
31
14
31
|588.033 (2023)
672.692 (2022)
Dolmadı (2021)
643.000 (2020)
|278,24314
268,24323
Dolmadı
242,68105
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
400+10
—
|420
410
42
—
|702.034 (2023)
829.209 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|266,48317
253,99445
Dolmadı
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim)
|EA
|400+10+0+10+0
400+10
400+10
—
|420
410
63
—
|975.781 (2023)
996.018 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|242,72430
240,76474
Dolmadı
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2
|74
72
72
62
|10.964 (2023)
12.055 (2022)
11.664 (2021)
9.620 (2020)
|449,66282
438,78363
403,68715
425,71951
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Japon Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|11.576 (2023)
11.257 (2022)
11.945 (2021)
12.600 (2020)
|447,19347
441,88538
402,56027
412,09986
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
|63
62
62
52
|13.963 (2023)
15.304 (2022)
15.168 (2021)
12.000 (2020)
|438,97300
426,55594
390,36712
414,40954
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sinoloji
|DİL
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|15.634 (2023)
14.964 (2022)
14.778 (2021)
14.000 (2020)
|433,58406
427,69864
391,77858
405,93093
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İspanyol Dili ve Edebiyatı
(İspanyolca)
|DİL
|45+2+0+2+0
45+2
45+2
40+1
|48
47
47
41
|16.324 (2023)
18.551 (2022)
17.290 (2021)
15.100 (2020)
|431,57252
415,83241
382,78950
401,82994
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Uzaktan Öğretim)
|DİL
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|17.031 (2023)
16.317 (2022)
18.133 (2021)
27.500 (2020)
|429,49299
423,05419
379,96134
358,71173
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Kore Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|18.950 (2023)
18.019 (2022)
17.654 (2021)
18.800 (2020)
|424,11549
417,55652
381,51989
388,60286
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fransızca)
|DİL
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
|53
52
52
41
|20.826 (2023)
23.556 (2022)
22.587 (2021)
21.700 (2020)
|418,94921
400,86691
365,27291
378,47558
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca)
|DİL
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
52
52
|21.440 (2023)
25.049 (2022)
26.101 (2021)
30.900 (2020)
|417,29874
396,45247
354,17108
347,08389
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)
|DİL
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|32
31
31
31
|21.591 (2023)
23.941 (2022)
20.692 (2021)
19.000 (2020)
|416,87790
399,65820
371,45842
387,97837
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Dilbilimi
|DİL
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
|54
52
52
41
|22.050 (2023)
23.488 (2022)
25.619 (2021)
20.800 (2020)
|415,57700
401,07097
355,68075
381,60126
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Arap Dili ve Edebiyatı
(Uzaktan Öğretim)
|DİL
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|22.863 (2023)
26.302 (2022)
24.735 (2021)
59.200 (2020)
|413,55538
392,99845
358,41566
260,47830
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İtalyan Dili ve Edebiyatı
(İtalyanca)
|DİL
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|23.039 (2023)
26.248 (2022)
24.819 (2021)
24.800 (2020)
|413,08542
393,18213
358,12621
367,59799
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)(Uzaktan Öğretim)
|DİL
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|29.145 (2023)
31.354 (2022)
33.353 (2021)
65.100 (2020)
|397,98782
379,04150
331,47312
244,79267
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Latin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|37.246 (2023)
39.301 (2022)
40.762 (2021)
38.300 (2020)
|378,90149
357,76575
308,40668
323,06014
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sinoloji
(Uzaktan Öğretim)
|DİL
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
57
|38.326 (2023)
43.195 (2022)
53.830 (2021)
Dolmadı (2020)
|376,43428
347,59155
269,01595
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|35+1+0+1+0
35+1
35+1
35+1
|37
36
36
36
|41.160 (2023)
47.781 (2022)
45.279 (2021)
49.500 (2020)
|369,94216
335,98447
294,31848
288,67370
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|43.357 (2023)
49.554 (2022)
50.180 (2021)
50.100 (2020)
|365,00711
331,55954
279,43893
286,55532
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Leh Dili ve Edebiyatı
(Lehçe)
|DİL
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|51.836 (2023)
52.898 (2022)
58.194 (2021)
60.600 (2020)
|346,18176
323,34556
256,80601
256,67586
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Arap Dili ve Edebiyatı
|DİL
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
|63
62
62
52
|62.215 (2023)
60.977 (2022)
58.658 (2021)
36.700 (2020)
|323,82910
303,75195
255,47313
328,32421
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bulgar Dili ve Edebiyatı
(Bulgarca)
|DİL
|20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
20
21
|62.994 (2023)
74.663 (2022)
Dolmadı (2021)
77.200 (2020)
|322,25987
272,28510
Dolmadı
213,39397
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İtalyan Dili ve Edebiyatı
(İtalyanca)(KKTC Uyruklu)
|DİL
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
—
—
|63.396 (2023)
41.431 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|321,42777
352,17751
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Kore Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)
|DİL
|1+0+0+0+0
1+0
—
—
|1
1
—
—
|67.471 (2023)
104.587 (2022)
— (2021)
— (2020)
|313,50061
212,48234
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hungaroloji
|DİL
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|32
31
30
31
|69.426 (2023)
85.352 (2022)
Dolmadı (2021)
72.000 (2020)
|309,61546
250,06445
Dolmadı
227,35222
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hititoloji
|DİL
|24+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|25
21
17
21
|75.264 (2023)
70.049 (2022)
Dolmadı (2021)
71.700 (2020)
|298,28621
282,69728
Dolmadı
227,92361
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Fars Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
|53
52
46
41
|75.899 (2023)
86.539 (2022)
Dolmadı (2021)
66.300 (2020)
|297,07092
247,70863
Dolmadı
241,58297
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Ermeni Dili ve Kültürü
(Ermenice)
|DİL
|20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|22
21
4
9
|91.515 (2023)
113.307 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|269,33140
194,06039
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)
|DİL
|2+0+0+0+0
2+0
1+0
1+0
|2
2
1
1
|91.934 (2023)
80.632 (2022)
57.365 (2021)
32.600 (2020)
|268,63772
259,63250
259,05788
341,66309
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hindoloji
|DİL
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
30+1
|31
31
7
29
|92.624 (2023)
100.810 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|267,47600
220,07168
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Yunan Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)
|DİL
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|97.705 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|259,30777
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Urdu Dili ve Edebiyatı
|DİL
|30+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|32
21
1
3
|111.291 (2023)
111.576 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|238,13064
197,97103
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|3.352 (2023)
6.483 (2022)
4.874 (2021)
6.110 (2020)
|439,99908
429,46129
391,51374
417,28213
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2
|84
82
82
72
|7.857 (2023)
12.692 (2022)
17.314 (2021)
16.600 (2020)
|422,57674
414,25832
360,65388
392,16932
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|8.554 (2023)
12.332 (2022)
12.591 (2021)
12.000 (2020)
|420,71153
414,93372
368,90614
400,67324
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İlahiyat
(İngilizce)
|SÖZ
|20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|22
21
21
21
|17.054 (2023)
15.707 (2022)
21.531 (2021)
12.400 (2020)
|405,43421
409,25313
354,73366
399,87054
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|65+2+0+2+0
65+2
65+2
60+2
|69
67
67
62
|21.623 (2023)
25.082 (2022)
29.196 (2021)
26.000 (2020)
|399,63637
397,29497
345,86604
379,34140
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|65+2+0+2+0
65+2
65+2
60+2
|69
67
67
62
|40.300 (2023)
46.429 (2022)
48.734 (2021)
42.900 (2020)
|382,85038
379,74382
330,04516
363,73059
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
70+2
|84
82
82
72
|42.608 (2023)
54.850 (2022)
64.789 (2021)
48.300 (2020)
|381,23181
374,54999
320,51031
359,83282
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|45.723 (2023)
54.260 (2022)
45.303 (2021)
39.200 (2020)
|379,13000
374,87971
332,39205
366,65477
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|65+2+0+2+0
65+2
65+2
60+2
|69
67
67
62
|51.745 (2023)
53.694 (2022)
56.196 (2021)
55.600 (2020)
|375,40578
375,20845
325,31879
355,13028
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
52
52
|57.251 (2023)
66.973 (2022)
72.162 (2021)
59.600 (2020)
|372,22061
367,89236
316,81594
352,75130
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Coğrafya
(İngilizce)
|SÖZ
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|61.008 (2023)
69.476 (2022)
77.772 (2021)
89.200 (2020)
|370,22119
366,68686
314,19017
337,92646
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
|54
52
52
41
|77.590 (2023)
99.933 (2022)
136.130 (2021)
109.000 (2020)
|362,35004
353,88410
292,88182
330,02410
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|200+5+0+5+0
200+5
198+5
230+6
|210
205
203
236
|84.589 (2023)
75.171 (2022)
62.501 (2021)
40.900 (2020)
|359,39583
363,94579
321,72780
365,21268
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sanat Tarihi
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|87.783 (2023)
133.821 (2022)
218.472 (2021)
619.000 (2020)
|358,12580
342,75079
272,60101
234,33872
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sümeroloji
|SÖZ
|20+1+0+1+0
20+1
20+1
20+1
|22
21
21
21
|138.452 (2023)
199.679 (2022)
232.744 (2021)
261.000 (2020)
|341,25014
326,32635
269,72443
290,07231
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|SÖZ
|22+0+0+1+0
22+0
22+0
—
|23
22
22
—
|158.005 (2023)
156.055 (2022)
238.769 (2021)
— (2020)
|335,86617
336,60434
268,55408
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|70+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
|74
62
62
52
|175.706 (2023)
244.214 (2022)
291.986 (2021)
163.000 (2020)
|331,49755
317,49459
258,91964
312,93156
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Halkbilimi
|SÖZ
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
52
52
|179.982 (2023)
266.671 (2022)
304.216 (2021)
214.000 (2020)
|330,47612
313,52012
256,93239
300,29659
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|201.798 (2023)
285.765 (2022)
320.342 (2021)
473.000 (2020)
|325,60623
310,37293
254,37883
254,30504
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|285.347 (2023)
361.244 (2022)
393.452 (2021)
600.000 (2020)
|309,81280
298,97713
243,76052
236,81975
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Coğrafya
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|103+3+0+3+0
103+3
100+3
100+3
|109
106
103
103
|301.118 (2023)
410.711 (2022)
444.904 (2021)
604.000 (2020)
|307,24442
292,33473
237,08474
236,26614
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|106
103
103
103
|420.615 (2023)
462.652 (2022)
429.618 (2021)
619.000 (2020)
|290,38427
285,86485
239,01748
234,28176
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sanat Tarihi
(KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|2+0+0+0+0
1+0
1+0
—
|—
1
—
—
|— (2023)
455.687 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|—
286,69625
Dolmadı
—
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
|TYT
|25+1+0+1+0
—
|27
—
|131.890 (2023)
— (2022)
|423,17491
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|125+4+0+4+0
123+4
|133
127
|261.457 (2023)
345.513 (2022)
|381,15099
359,17501
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|266.819 (2023)
275.333 (2022)
|379,84646
374,63675
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|295.111 (2023)
286.696 (2022)
|373,40055
371,92195
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|301.579 (2023)
370.915 (2022)
|372,01593
354,28407
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|363.342 (2023)
384.879 (2022)
|360,06543
351,76362
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|428.903 (2023)
462.156 (2022)
|349,35788
339,07856
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|441.740 (2023)
470.884 (2022)
|347,44712
337,80308
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|451.290 (2023)
472.927 (2022)
|346,06732
337,49870
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|475.282 (2023)
595.936 (2022)
|342,67263
321,22511
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Radyoterapi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|570.133 (2023)
573.012 (2022)
|330,62700
324,00194
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|571.842 (2023)
570.088 (2022)
|330,42199
324,37007
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|580.310 (2023)
633.171 (2022)
|329,42273
316,94905
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|588.250 (2023)
576.018 (2022)
|328,51270
323,63258
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|150+4+0+4+0
150+4
|158
154
|606.749 (2023)
867.686 (2022)
|326,38622
294,00204
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Nallıhan Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|666.774 (2023)
699.860 (2022)
|319,93589
309,77597
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|670.481 (2023)
700.664 (2022)
|319,55422
309,68509
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|670.509 (2023)
620.650 (2022)
|319,55152
318,35159
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Haymana Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|671.207 (2023)
632.003 (2022)
|319,47463
317,07743
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|671.496 (2023)
719.583 (2022)
|319,44234
307,76585
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gama Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|725.740 (2023)
681.948 (2022)
|314,06876
311,65135
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|105+3+0+3+0
103+3
|111
106
|743.070 (2023)
817.652 (2022)
|312,40967
298,44283
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|763.429 (2023)
931.321 (2022)
|310,48825
288,64502
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|768.864 (2023)
733.416 (2022)
|309,98367
306,38499
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|778.009 (2023)
785.557 (2022)
|309,13285
301,41981
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|802.895 (2023)
717.020 (2022)
|306,88861
308,02633
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|830.430 (2023)
819.193 (2022)
|304,46567
298,29940
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gama Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|844.913 (2023)
835.815 (2022)
|303,20314
296,77432
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Dijital Fabrika Teknolojileri
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|874.073 (2023)
872.911 (2022)
|300,71535
293,54544
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|155+4+0+4+0
154+4
|163
158
|887.074 (2023)
976.454 (2022)
|299,63145
285,02173
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Podoloji
|TYT
|50+2+0+2+0
—
|54
—
|904.145 (2023)
— (2022)
|298,20780
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gama Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|920.072 (2023)
902.223 (2022)
|296,91756
291,06212
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|105+3+0+3+0
103+3
|111
106
|939.596 (2023)
1.027.702 (2022)
|295,35114
281,07909
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|970.751 (2023)
967.565 (2022)
|292,87364
285,71565
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|1
1
|994.863 (2023)
1.312.359 (2022)
|291,02038
261,65601
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|İş ve Uğraşı Terapisi
|TYT
|50+2+0+2+0
—
|54
—
|1.013.158 (2023)
— (2022)
|289,61744
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|105+3+0+3+0
103+3
|111
106
|1.067.585 (2023)
1.200.365 (2022)
|285,54005
268,85746
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Gama Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.075.793 (2023)
1.068.893 (2022)
|284,93982
278,02255
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.079.249 (2023)
1.024.759 (2022)
|284,68523
281,29792
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Sosyal Güvenlik
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|105+3+0+3+0
103+3
|111
106
|1.105.517 (2023)
938.467 (2022)
|282,77821
288,05833
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.109.855 (2023)
1.046.946 (2022)
|282,46451
279,63451
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|96
93
|1.115.365 (2023)
1.112.279 (2022)
|282,06342
274,88493
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|49
47
|1.129.722 (2023)
1.142.817 (2022)
|281,03656
272,76635
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|105+3+0+3+0
103+3
|111
106
|1.144.186 (2023)
1.232.047 (2022)
|280,01995
266,76967
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.147.329 (2023)
1.262.509 (2022)
|279,79797
264,79297
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Haymana Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.152.788 (2023)
1.244.164 (2022)
|279,41102
265,98573
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.183.999 (2023)
1.232.545 (2022)
|277,24121
266,73802
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ayaş Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|45+2+0+2+0
47+2
|49
49
|1.191.525 (2023)
1.172.718 (2022)
|276,71367
270,70708
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ayaş Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Sosyal Güvenlik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.215.936 (2023)
1.090.189 (2022)
|275,00610
276,47562
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Nallıhan Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.217.753 (2023)
1.142.094 (2022)
|274,87959
272,81583
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|155+4+0+4+0
154+4
|163
158
|1.240.628 (2023)
1.315.764 (2022)
|273,34032
261,44408
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Spor Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|250+7+0+7+0
250+7
|264
257
|1.251.961 (2023)
1.299.408 (2022)
|272,57903
262,45952
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|1.274.581 (2023)
1.308.933 (2022)
|271,06457
261,86233
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|155+4+0+4+0
154+4
|163
158
|1.291.735 (2023)
1.437.290 (2022)
|269,93067
254,22757
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kalecik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.327.958 (2023)
1.154.835 (2022)
|267,56769
271,92965
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ayaş Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.369.078 (2023)
1.278.321 (2022)
|264,91741
263,78352
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Bilgi Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|250+7+0+7+0
250+7
|264
257
|1.371.874 (2023)
1.385.950 (2022)
|264,73502
257,21009
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.408.163 (2023)
1.407.202 (2022)
|262,43986
255,96839
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25+0+25+0
1000+25
|1050
1025
|1.414.873 (2023)
1.443.552 (2022)
|262,01443
253,86084
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kalecik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bitki Koruma
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.473.639 (2023)
1.394.161 (2022)
|258,39067
256,72318
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
|TYT
|20+1+0+1+0
20+1
|22
21
|1.486.116 (2023)
1.560.491 (2022)
|257,62485
247,41774
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kalecik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.494.072 (2023)
1.600.544 (2022)
|257,14559
245,32359
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.504.557 (2023)
1.576.231 (2022)
|256,50062
246,59935
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim)
|TYT
|2000+50+0+50+0
—
|2100
—
|1.519.259 (2023)
— (2022)
|255,61809
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kalecik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.679.194 (2023)
1.723.352 (2022)
|246,26024
239,13400
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kalecik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.709.145 (2023)
1.726.339 (2022)
|244,56472
238,98848
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Bala Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Süt ve Besi Hayvancılığı
|TYT
|30+1+0+1+0
—
|32
—
|1.837.228 (2023)
— (2022)
|237,50024
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Kalecik Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi
|TYT
|30+1+0+1+0
—
|32
—
|1.842.081 (2023)
— (2022)
|237,24274
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ayaş Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|Sosyal Güvenlik
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
—
|—
—
|— (2023)
— (2022)
|—
—