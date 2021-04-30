Ankara ve İzmir metro çalışma ve sefer saatleri 2021: Tam kapanmada Ankara, İzmir metrosu saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

İZMİR METRO VE SEFER SAATLERİ

Pandemiyle mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca uygulamaya alınacak tam kapanma düzeni, 29 Nisan'da başlayacak, 17 Mayıs'ta sona erecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ işletmeleri ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da sefer tarifeleri, bu sürece özel olarak yeniden düzenlendi.

METRO VE TRAMVAY HATLARI

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarında haftanın her günü aynı tarife uygulanacak. 06.00-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; 10.00-16.00 ve 19.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacak.

İZDENİZ PROGRAMI

İZDENİZ'de hafta içi; Karşıyaka-Konak seferleri 07.15-10.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında 15 dakikada bir yapılacak. Bostanlı-Konak seferleri ise 07.25-10.00 ve 16.10-18.55 saatleri arasında 15 dakikada bir olacak. 10.10-15.40 saatleri arasında ise Bostanlı-Karşıyaka-Konak arasında 30 dakikada bir ring seferleri düzenlenecek.

Karşıyaka-Pasaport-Alsancak ve Bostanlı-Pasaport-Alsancak seferleri, 07.35-09.50 ve 16.05-19.05 saatleri arasında 15 dakikada bir yapılacak.

Cumartesi ve pazar günleri yolcu vapurları, 08.00-20.00 saatleri arasında Bostanlı-Karşıyaka-Konak hattında mevcut tarife ile ring seferleri yapacak.

Bostanlı-Üçkuyular arabalı vapurları, hafta içi 08.15-09.45 ve 16.00-19.00 saatleri arasında karşılıklı olarak 30 dakikada bir sefer yapacak. Hafta sonu ise çalışmayacak.