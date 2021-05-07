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Haberler Yaşam Ankara'da akılalmaz olay! Yüzüne mıknatıs tutunca fark etti
Giriş Tarihi: 07.05.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 13:39

'da akılalmaz olay! Yüzüne tutunca fark etti

'da elektrik teknisyeni 'ün (33) gözüne, 2018 yılında atölyede çalışırken fırlayan metal parça isabet etti. 3 yıl sonra yüzüne mıktanıs tutunca neye uğradığını şaşırdı. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...

Ankara'da akılalmaz olay! Yüzüne mıknatıs tutunca fark etti

'da evli, 1 çocuk babası elektrik teknisyeni 'ün 2018 yılının Mart ayında atölyede çalışırken fırlayan küçük metal parça, sol gözüne isabet etti.

Ankara'da akılalmaz olay! Yüzüne mıknatıs tutunca fark etti

Göv, kanayan yarasına kendisi pansuman yaptıktan sonra işine devam etti. Göv, 3 yıl sonra atölyede arkadaşlarıyla mıknatısın demiri çekme gücünden bahsederken elindeki mıknatısı göz bölgesine götürdü.

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Ankara'da akılalmaz olay! Yüzüne mıknatıs tutunca fark etti

Bu sırada mıknatısın göz altına yapıştığını fark eden Göv, 3 yıl önceki kazada metal parçanın deri altında kalmış olabileceğini düşünerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde tespit edilen metal parça operasyonla alındı.

Ankara'da akılalmaz olay! Yüzüne mıknatıs tutunca fark etti

'MIKNATIS SAYESİNDE ÖĞRENDİM'

Göv, tesadüfen mıknatısı gözünün altına götürdüğünde durumu fark ettiğini anlatarak, " sayesinde gözümde bir parça olduğunu anladım. Hastaneye gittim ve parça çıkarıldı.

Ankara'da akılalmaz olay! Yüzüne mıknatıs tutunca fark etti

Beni o sürede rahatsız eden hiçbir şey yoktu. Sadece orada bir sivilce gibi duruyordu. Daha sonra bunu sayesinde öğrendim. Orada siyah bir uç duruyordu.

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