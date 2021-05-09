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Haberler Yaşam Ankara’da akıllara durgunluk veren olay! Gelin ile görümce balkondan düştü!
Giriş Tarihi: 09.05.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 16:44

’da akıllara durgunluk veren olay! ile balkondan düştü!

'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İkinci kattaki evin balkonunda dengesini kaybeden kadın ile kendisini kurtarmaya çalışan yengesi Sevcan Ö., 10 metre yükseklikten yere çakıldı. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları

Ankara’da akıllara durgunluk veren olay! Gelin ile görümce balkondan düştü!

'da yaşanana olay, dün öğle saatlerinde Sincan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Van'da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ağabeyi Hanefi ile yengesi Sevcan Ö'nün Ankara'daki evine geldi.

Ankara’da akıllara durgunluk veren olay! Gelin ile görümce balkondan düştü!

Kıyafet asmak için balkona çıkan genç kadın, dengesini kaybetti. Sevcan Ö., görümcesinin yere düşeceğini fark edince hızla balkona koştu. Sevcan Ö. hamle yaptığı sırada görümcesi düştü.

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Ankara’da akıllara durgunluk veren olay! Gelin ile görümce balkondan düştü!

Bu sırada dengesini kaybeden Sevcan Ö. de yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İkili yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sevcan Ö. ile görümcesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara’da akıllara durgunluk veren olay! Gelin ile görümce balkondan düştü!

Hastaneye kaldırılan Sevcan Ö. ile görümcesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara’da akıllara durgunluk veren olay! Gelin ile görümce balkondan düştü!

Öte yandan komşu Yahya Akgül de, Sevcan Ö.'nün hamle yaptığını ancak ikisinin beraber yere düştüğünü belirtti. Akgül, " ve kızın hayati tehlikeleri yok. Kız da misafir olarak burada bulunuyordu" dedi.

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