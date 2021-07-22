Ankara’da akıllara durgunluk veren olay: Kurbanlık koyunun peşinden giden gencin son görüntüsü ortaya çıktı!

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker'in güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Eker'in yorgunluğa bağlı olarak yavaş yavaş hareket ettiği görüldü.