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Haberler Yaşam Ankara’da akıllara durgunluk veren olay: Kurbanlık koyunun peşinden giden gencin son görüntüsü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 22.07.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 09:44

Ankara’da akıllara durgunluk veren olay: Kurbanlık koyunun peşinden giden gencin son görüntüsü ortaya çıktı!

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker'in güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Eker'in yorgunluğa bağlı olarak yavaş yavaş hareket ettiği görüldü.

Ankara’da akıllara durgunluk veren olay: Kurbanlık koyunun peşinden giden gencin son görüntüsü ortaya çıktı!

Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti.

Ankara’da akıllara durgunluk veren olay: Kurbanlık koyunun peşinden giden gencin son görüntüsü ortaya çıktı!

Onur Eker ve dedesi, dün öğle vakitlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı.

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Ankara’da akıllara durgunluk veren olay: Kurbanlık koyunun peşinden giden gencin son görüntüsü ortaya çıktı!

Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti.

Ankara’da akıllara durgunluk veren olay: Kurbanlık koyunun peşinden giden gencin son görüntüsü ortaya çıktı!

Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Onur Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu.

Ankara’da akıllara durgunluk veren olay: Kurbanlık koyunun peşinden giden gencin son görüntüsü ortaya çıktı!

Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı.

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