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Haberler Yaşam Ankara'da dehşet! 10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
Giriş Tarihi: 04.01.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 09:59

Ankara'da dehşet! 10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Okuldan eve dönerken 10 köpekten oluşan bir sürünün saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, şu ana kadar 9 cerrahi müdahale geçirdi ve yaklaşık 6-7 operasyon daha geçirmesi planlanıyor. Enes'in durumu hakkında konuşan annesi Ayşe Koca, "Bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin, tek dileğimiz o. Bu soruna da kesinlikle bir çözüm bulunsun" dedi.

İHA
Ankara’da dehşet! 10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

ANKARA'DA DEHŞET! 10 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden ve Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan 12 yaşındaki Enes Koca, okul dönüşü Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi üzerinde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin oluşturduğu bir sürünün saldırısına uğrayan Koca, ağır yaralandı ve Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 12 yaşındaki Enes Koca, 9 cerrahi operasyon geçirdi.

Ankara’da dehşet! 10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Vücudunun tamamında ısırık izleri bulunan Koca'ya saldıran köpekler, sol bacağında bulunan bir siniri tamamen koparırken, aynı zamanda kafa derisini de yüzdü. Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden tedavi süreci hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, Koca'nın hayati riski atlattığını, yaklaşık 6-7 operasyon daha geçireceğini söyledi.

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Ankara’da dehşet! 10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

"BENİM ÇOCUĞUM HAYAT DOLU, NEŞE DOLU, YÜRÜMEYİ, KOŞMAYI, HOPLAMAYI, ZIPLAMAYI SEVEN BİR ÇOCUKTU"

Bir aydan fazla süredir Enes'in durumunu anbean takip ettiklerini, çocuğunun ve kendilerinin çok ağır bir travma yaşadıklarını vurgulayan anne Ayşe Koca, "Biz çok ağır bir süreç içerisindeyiz. Aile olarak oğlumun bulunduğu durumdan dolayı çok ağır bir travma geçiriyoruz. Oğlum da aynı şekilde ağır bir travma geçiriyor. Çok ağır ve uzun bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreci nasıl atlarız bilmiyoruz. Çok da atlatabileceğimizi zannetmiyoruz. Çünkü çocuğumda ağır hasarlar var. Benim çocuğumun ayağa kalkıp yürüyebilmesi çok sıkıntılı bir süreç. Başı yine aynı şekilde.

Ankara’da dehşet! 10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Benim çocuğum hayat dolu, neşe dolu, yürümeyi, koşmayı, hoplamayı, zıplamayı seven bir çocuktu. Hayat dolu bir çocuktu. Bu hali bizi mahvetti. Çocuğumun tüm yaşam enerjisi bitti. Yemesi uykusu, her şeyi kesildi" ifadelerini kullandı.

Ankara’da dehşet! 10 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

"10 TANE KÖPEK BİRDEN SALDIRIYOR, 1 DEĞİL, 2 DEĞİL"

Bazı insanların hayvanları bir heves ile alıp, daha sonra sıkılarak sokaklara bıraktığını, onların da çoğalarak tehlikeli bir durum oluşturduğunu söyleyen anne Koca, bu durumun önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:
"Yetkililerden isteğim, bu soruna çok büyük bir önlem getirmeleri gerekiyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, bunun mutlaka yerine getirilmesi lazım. Bu 3-5 hayvan severin hayvanları sevip de koruması ile olacak bir şey değil. Benim çocuğumun bu halini bir görsünler bakalım. Bu hayvan severler benim çocuğumun acısına bir an tahammül edebilirler mi acaba. Hayvan sevgisi mi önemli, benim çocuğumun burada çektiği acılar mı önemli? Yani 3-5 tane hayvanı besleyip daha sonra çoğaltıp sokağa atmak ya da tarlada hayvanları beslemek doğru bir iş değil. Bunlara kesin bir çözüm bulunması lazım. Biz Ankara'nın göbeğinde Pursaklar'da oturuyoruz. Merkezi bir konumdayız, ücra bir köşede oturmuyoruz. Benim oturduğum yer çok ücra bir yer değil. Çöpün yanında köpek duruyormuş, çocuk yolunu değiştirmiş. 10 tane köpek birden saldırıyor. 1 değil, 2 değil. İnsanlar sabahları işe gidemiyor. Bana o kadar çok video atan oldu ki. Hala köpekler sokaklarda."

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