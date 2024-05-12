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Haberler Yaşam Ankara’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı var!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 09:22

Ankara’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı var!

Ankara'da kontrolden çıkan lüks araç yol tabelasının direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

İHA
Ankara’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı var!

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 06.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya İlçesi Libya Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 MC 7580 plakalı lüks araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı.

Ankara’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı var!

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

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Ankara’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı var!

Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı var!
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Ankara’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı var!
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