Giriş Tarihi: 29.08.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
10:00
Ankara'da hayrete düşüren olay: "20 yıl yattım 20 yıl da senin için yatarım"
Ankara'da otobüse binen H.M. (60), otobüste bulunan yaşlı bir yolcunun butona basmasına rağmen otobüsün durakta durmaması üzerine otobüs şoförü Mehmet Özkan'a tepki gösterdi. Bunun üzerine otobüsü sağa çeken şoförün yaptıkları herkesi hayretlere düşürdü. '20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım' diyerek otobüsten attı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada, şoför hakkında derhal rapor hazırlandığı ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.