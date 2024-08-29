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Giriş Tarihi: 29.08.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:00

Ankara'da hayrete düşüren olay: "20 yıl yattım 20 yıl da senin için yatarım"

Ankara'da otobüse binen H.M. (60), otobüste bulunan yaşlı bir yolcunun butona basmasına rağmen otobüsün durakta durmaması üzerine otobüs şoförü Mehmet Özkan'a tepki gösterdi. Bunun üzerine otobüsü sağa çeken şoförün yaptıkları herkesi hayretlere düşürdü. '20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım' diyerek otobüsten attı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada, şoför hakkında derhal rapor hazırlandığı ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

DHA
Ankara’da hayrete düşüren olay: 20 yıl yattım 20 yıl da senin için yatarım

Olay, saat 08.00 sıralarında protokol yolunda Pursaklar istikametinde ilerleyen, 438 numaralı belediye otobüsünde gerçekleşti.

Ankara’da hayrete düşüren olay: 20 yıl yattım 20 yıl da senin için yatarım

İddiaya göre; yaşlı bir yolcunun otobüsten inmek için butona basmasına rağmen sol şeritte ilerleyen otobüs durakta durmadı. Bunun üzerine otobüste bulunan yolculardan H.M. şoför Özkan'a 'amca inecekti' diye seslendi.

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Ankara’da hayrete düşüren olay: 20 yıl yattım 20 yıl da senin için yatarım

Bunun üzerine şoför H.M.'ye 'sana ne avukatı mısın?' şeklinde sert bir şekilde tepki gösterdi. Ardından, Şehit Ömer Halis Bulvarı üzerinde otobüsü yolun sağında durduran şoför, bir beyin rahatsızlığı olduğunu söylemesine rağmen H.M.'yi darbederek otobüsten attı.

Ankara’da hayrete düşüren olay: 20 yıl yattım 20 yıl da senin için yatarım

Ardından H.M.'ye tehditler savuran şoförün, '20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım' dediği öne sürüldü.

Ankara’da hayrete düşüren olay: 20 yıl yattım 20 yıl da senin için yatarım

Yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandı. O anlar ise civarda bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

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