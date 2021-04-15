Ankara'da iftara ne kadar kaldı? Ramazan imsakiyesi 2021 ile Ankara iftar vakti saat kaçta? Ankara iftar saati vakitleri!

Mübarek Ramazan ayının üçüncü gününü yaşıyoruz. Farz olan oruç ibadetinin yerine getirildiği bu kıymetli ay, tüm bereketi ve huzuru ile sürüyor. Bu doğrultuda, Ramazan İmsakiye 2021 de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan İmsakiye 2021 günlük ve aylık olarak paylaşılırken Ankara iftar vakti saat kaçta sorusu da netlik kazandı. Böylelikle, Ankara iftar vakti saatleri belli oldu. Peki, Ankara'da iftara ne kadar kaldı? Ramazan İmsakiye 2021 ile il il iftar saatleri ve bugün Ankara iftar saati vakitleri her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de!