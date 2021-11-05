Ankara’da ikinci Kadir Şeker vakası yaşanmıştı: Acılı baba Haydarcan Kılıçdoğan’ın hayalini açıkladı!

'EN BÜYÜK HAYALİ MÜZİSYEN OLMAKTI'



İki çocuklarından birini kaybeden Nurettin ve Songül Kılıçdoğan çifti, evlerinin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor. Nurettin Kılıçdoğan, olaydan sonra birçok kişinin kendilerini arayarak, baş sağlığında bulunduğunu, yalnız bırakmadıklarını söyledi. Batıkent'te bu olayların devam etmesinin kendilerini üzeceğini söyleyen Nurettin Kılıçdoğan, oğlunun isminin yaşatılmasını istedi. Kılıçdoğan, "Bir mücadelenin ismi olarak olayın yaşandığı yakın bir parkta veya bir yerde çocuğumun isminin yaşatılması hem çocuğumu hem de bizi onore eden bir davranış olur. Bu tür olayların tekrarlanmasını engelleyen ya da duyarlılığı arttıran bir şey olur diye düşünüyorum. Tabii bunu değerlendirecek olan yetkililerdir" dedi.



