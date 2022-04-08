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Haberler Yaşam Ankara’da köpek vahşeti: Ben artık mezar kazmak istemiyorum!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 12:23

Ankara’da köpek vahşeti: Ben artık mezar kazmak istemiyorum!

Vicdanları sızlatan olay Ankara'da yaşandı… Arzu Mermerci'nin (49) evinin yakınındaki boş arsada beslediği köpeklerden 3'ü, zehirli et yemeleri sonucu öldü. Polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köpek ölümleri ile ilgili inceleme başlattı. Arzu Mermerci, daha önce köpekleri beslediği için komşularından tehdit aldığını söyleyerek, "Bir otomobilden köpeklerin önüne bir şeyler fırlatıldığını gördüm. İyi niyetli biri besliyor diye düşündüm. Ben artık köpeklerim için mezar kazmak istemiyorum" diye isyan etti

Ankara’da köpek vahşeti: Ben artık mezar kazmak istemiyorum!

Çankaya ilçesi Yaşamkent'te Arzu Mermerci'nin evinin karşısındaki boş arsada beslediği sokak köpeklerinden 2'si 1 ay önce, 1'i de önceki gün akşam saatlerinde araçtan atıldığı iddia edilen zehirli etlerden yemeleri sonucu öldü.

Ankara’da köpek vahşeti: Ben artık mezar kazmak istemiyorum!

Önceki gün meydana gelen son olayda etlerden yiyerek zehirlenen köpeklerden biri de veterinerde tedaviye alındı.


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Ankara’da köpek vahşeti: Ben artık mezar kazmak istemiyorum!

Etlerden yiyen çevredeki kuşlardan bazıları da telef oldu. Arzu Mermerci, köpeğin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi.

Ankara’da köpek vahşeti: Ben artık mezar kazmak istemiyorum!

İhbar üzerine gelen polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Köpeklerden ve yedikleri etlerden alınan numuneler laboratuvar incelemesine götürüldü.

Ankara’da köpek vahşeti: Ben artık mezar kazmak istemiyorum!

Arzu Mermerci, bir otomobilden köpeklerin bulunduğu yere bir şey fırlatıldığını gördüğünü söyleyerek, "10 dakika sonra ölen köpeğimi buldum, yanında kuşlar da vardı. Etrafında da 4 parça zehirli et vardı. 1 ay önce de 2 köpeğim zehirlendi, aynı şekilde katlettiler.

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