Haberler Yaşam Ankara’da köpek vahşeti: Ben artık mezar kazmak istemiyorum!

Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 12:23

Ankara’da köpek vahşeti: Ben artık mezar kazmak istemiyorum!

Vicdanları sızlatan olay Ankara'da yaşandı… Arzu Mermerci'nin (49) evinin yakınındaki boş arsada beslediği köpeklerden 3'ü, zehirli et yemeleri sonucu öldü. Polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köpek ölümleri ile ilgili inceleme başlattı. Arzu Mermerci, daha önce köpekleri beslediği için komşularından tehdit aldığını söyleyerek, "Bir otomobilden köpeklerin önüne bir şeyler fırlatıldığını gördüm. İyi niyetli biri besliyor diye düşündüm. Ben artık köpeklerim için mezar kazmak istemiyorum" diye isyan etti