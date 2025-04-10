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Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama! 11 Nisan Cuma okul var mı?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
23:14
Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama! 11 Nisan Cuma okul var mı?
Ankara'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler eğitimle ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Özellikle kar yağışı beklentisi öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip edilirken, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yaptığı duyuru dikkat çekti. Peki, 11 Nisan Cuma günü Ankara'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...