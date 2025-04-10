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Haberler Yaşam Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama! 11 Nisan Cuma okul var mı?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 23:11 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 23:14

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama! 11 Nisan Cuma okul var mı?

Ankara'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler eğitimle ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Özellikle kar yağışı beklentisi öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip edilirken, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yaptığı duyuru dikkat çekti. Peki, 11 Nisan Cuma günü Ankara'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin’den açıklama! 11 Nisan Cuma okul var mı?

Başkentte soğuk hava etkisini artırırken, 11 Nisan'da eğitimle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Ankara Valisi Vasip Şahin'in yaptığı açıklama kısa sürede gündem olurken, kar yağışı beklentisi okul planlarını etkileyebilir. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? İşte, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılan 11 Nisan Ankara'daki eğitim durumu...

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin’den açıklama! 11 Nisan Cuma okul var mı?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin başkentte okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında okulların tatil olacağını belirten Şahin, olumsuz hava şartları için de uyarılarda bulundu.

İşte, o açıklama:

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Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin’den açıklama! 11 Nisan Cuma okul var mı?

11 Nisan Cuma günü için Vali Vasip Şahin'den açıklama!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin’den açıklama! 11 Nisan Cuma okul var mı?
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Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin’den açıklama! 11 Nisan Cuma okul var mı?