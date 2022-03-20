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Ankara’da okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Yarın Ankara’da okullar tatil mi oldu?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 16:10
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
16:10
Ankara’da okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Yarın Ankara’da okullar tatil mi oldu?
"Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı, bu ilde yaşayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Son dönemde yurt genelinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle pek çok ilde okullarda eğitim öğretime ara verildiği valilikler tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda; Ankara'da yaşayan öğrenciler ve velileri " Ankara'da okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Yarın Ankara'da okullar tatil mi oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar!