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Haberler Yaşam Ankara’da okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Yarın Ankara’da okullar tatil mi oldu?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 16:10

Ankara’da okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Yarın Ankara’da okullar tatil mi oldu?

"Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı, bu ilde yaşayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Son dönemde yurt genelinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle pek çok ilde okullarda eğitim öğretime ara verildiği valilikler tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda; Ankara'da yaşayan öğrenciler ve velileri " Ankara'da okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Yarın Ankara'da okullar tatil mi oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar!

Ankara’da okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Yarın Ankara’da okullar tatil mi oldu?

"Ankara'da okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Yarın Ankara'da okullar tatil mi oldu?" sorularının yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. Bu ilde yaşayan binlerce öğrenci 21 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verilip verilmediğini öğrenmek istiyor. Bu noktada gözler Ankara Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki; Ankara'da okullar tatil mi oldu? İşte ayrıntılar!

Ankara’da okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Yarın Ankara’da okullar tatil mi oldu?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 21 MART 2022 PAZARTESİ

21 Mart Pazartesi gününe ilişkin kar tatili haberi henüz gelmedi. Ankara'da okullar tatil olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

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Ankara’da okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Yarın Ankara’da okullar tatil mi oldu?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ankara’da okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Yarın Ankara’da okullar tatil mi oldu?

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI: Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara’da okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi Yarın Ankara’da okullar tatil mi oldu?
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