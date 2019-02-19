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  • Ankara'da Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi

'da Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi

Giriş Tarihi: 19.02.2019 22:46 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 22:50
Ankara'da Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi

'da polisin düzenlediği operasyonda, Osmanlı dönemine ait olduğu tespit edilen ve kehanet öğrenmek için kullanıldığı belirtilen 'gökküre' ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.K.'nın 'gökküre'yi 1 milyon dolara satışa çıkardığı öğrenildi.

Ankara'da Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, A.K. isimli şüphelinin evinde sakladığı tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi.

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Ankara'da Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, A.K.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu belirtilen, üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan ve çeşitli dillerde yazıların yer aldığı 'gökküre' ile 28 adet sikke ele geçirildi.

Ankara'da Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K.'nın 'gökküre'yi 1 milyon dolara satışa çıkardığı öğrenildi. Şüpheli A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi
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Ankara'da Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi
Ankara'da Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi
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