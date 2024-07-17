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Haberler Yaşam Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi
Giriş Tarihi: 17.07.2024 18:42 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 18:43

Ankara'da sağanak caddeleri göle çevirdi

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Ankara’da sağanak caddeleri göle çevirdi

Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Ankara’da sağanak caddeleri göle çevirdi

Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

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Ankara’da sağanak caddeleri göle çevirdi

Konya Yolu'nda yer alan Bala Kavşağının Ankara istikameti, su birikintileri nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapandı.

Ankara’da sağanak caddeleri göle çevirdi

Polis ekipleri bahse konu noktada araçların geçişini kontrollü şekilde sağlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürdü.

Ankara’da sağanak caddeleri göle çevirdi
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