Ankara’da sağanak yolları göle çevirdi: Araçlar mahsur kaldı!

'BURAYA KALICI ÇÖZÜMLER BULMAK LAZIM'



Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yağışlarda oluşan taşkınlar için geçici çözümler yerine kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Çok yoğun bir yağış yağdı. Lalahan ile Gökçeyurt arasındaki tüm dere yataklarına su doldu. Tabii bu güzergahtaki yolun bazı yerlerinde taşmalar oldu. Dolayısıyla trafik tamamen tıkanmıştı. Ekiplerimizle birlikte hızlıca geldik, burada kaza yapan 2 araç vardı onları kenara çektik. Devamında da geçişin rahatlaması için özellikle kanalları açıyoruz ki geçişi rahatlatalım. Tabii bunlar geçici çözümler, buraya kalıcı çözümler bulmak lazım. Biz ekiplerimizle birlikte geçişi rahatlatmak için uğraşıyoruz. Trafik sıkışıklığı oldu ama açıldı" dedi.



