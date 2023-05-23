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Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi: Araçlar mahsur kaldı!
Giriş Tarihi: 23.05.2023 01:31
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
01:32
Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi: Araçlar mahsur kaldı!
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara-Kırıkkale yolunda su birikintisi nedeniyle kilitlenen trafikte vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, bir otobüs ise su tahliye kanalına düştü. Otobüste mahsur kalan 3 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.