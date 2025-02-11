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Haberler Yaşam Ankara'da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:37

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Türkiye genelinde birçok ilde kar yağışı devam ediyor. Olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken Ankara'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında öğrenci ve veliler Ankara Valiliği açıklamalarını yakın takibe aldı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte, son durum!

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Ankara'da kar yağışının yarın (12 Şubat 2025 Çarşamba) etkisini arttırması bekleniyor. Bu noktada Öğrenciler ve velileri tarafından Ankara'da yarın okulların tatil olup olmayacağı sorusu yanıt arıyor. Peki, 12 Şubat Ankara'da yarın okul var mı? İşte, detaylar...

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

GÖZLER SON DAKİKA VALİLİK AÇIKLAMALARINDA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından her gün güncel olarak hava durumu tahmin raporları paylaşılıyor.

Ankara'nın hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı yarın (12 Şubat 2025 Çarşamba) etkisini arttırması bekleniyor.

Öğrenciler ve velileri tarafından Ankara'da yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

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Ankara’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye'nin birçok ilinde eğitim öğretime ara verilmesinin ardından 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi. Ancak henüz Ankara Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

MGM tarafından paylaşılan hava durumu raporlarına göre kar yağışı 12 Şubat Çarşamba günü Ankara'da etkisini arttıracak.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

13 Şubat Perşembe günü de kar yağışının devam etmesi ve sıcaklıkların -1°C ile 5°C arasında seyretmesi öngörülüyor. 14 Şubat Cuma günü ise sisli bir hava bekleniyor ve sıcaklıkların -2°C ile 6°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı dikkatli olunması önemlidir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

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