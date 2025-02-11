Ankara’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

13 Şubat Perşembe günü de kar yağışının devam etmesi ve sıcaklıkların -1°C ile 5°C arasında seyretmesi öngörülüyor. 14 Şubat Cuma günü ise sisli bir hava bekleniyor ve sıcaklıkların -2°C ile 6°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı dikkatli olunması önemlidir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: