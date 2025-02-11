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Ankara'da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
15:37
Ankara'da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı devam ediyor! 12 Şubat Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?
Türkiye genelinde birçok ilde kar yağışı devam ediyor. Olumsuz hava koşulları etkisini sürdürürken Ankara'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında öğrenci ve veliler Ankara Valiliği açıklamalarını yakın takibe aldı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte, son durum!