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Haberler Yaşam Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ankara’da kar tatili var mı, Valilik açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 16:11

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ankara’da kar tatili var mı, Valilik açıkladı mı?

Yurdun pek çok bölgesi için hava durumu raporu yayınlanırken Ankara'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. 18 Mart tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde okullara bir gün ara verilmişti. Meteoroloji'nin yayınlamış olduğu son hava durumu raporuna göre İstanbul'da Cuma gününden bugüne kadar yoğun kar yağışı etkili olmuştu. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi? 22 Mart 2022 Salı Ankara'da kar tatili var mı, Valilik açıklaması geldi mi? İşte bilgiler…

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ankara’da kar tatili var mı, Valilik açıkladı mı?

Ankara'da yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt aranıyor. Başkent'te hava durumu raporu yayınlanırken kar tatili açıklaması için gözler Valilik'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Okulların 18 Mart günü bazı illerimizde tatil edilmesi ile birlikte yeni haftada da bir tatil haberinin olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Ankara'da yarın okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ankara'da kar tatili var mı?

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ankara’da kar tatili var mı, Valilik açıkladı mı?

ANKARA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olup olmadığına ilişkin yeni bir bilgi yok. Ankara Valiliği'nden kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Gelişmeler haberimizde olacak.

ANKARA HAVA DURUMU

ANKARA °C, 3°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

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Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ankara’da kar tatili var mı, Valilik açıkladı mı?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 22 Mart Salı Ankara’da kar tatili var mı, Valilik açıkladı mı?
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