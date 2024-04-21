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Ankara'daki cinayette 'mesaj' detayı! Kan donduran plan: Oğlunun telefonunu kullanarak...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
07:25
Ankara'daki cinayette 'mesaj' detayı! Kan donduran plan: Oğlunun telefonunu kullanarak...
Ankara'da yaşanan cinayette akıllara durgunluk veren bir detay ortaya çıktı. Kerim Coşkun'un, 6 aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından boşanma aşamasındaki eşi Yonca Kazan Coşkun'a, geçtiğimiz pazartesi günü oğlunun telefonundan 'Anne çok hastayım, okulun bahçesinde seni bekliyorum' şeklinde mesaj atarak kadının kapıyı açmasını sağladığı ortaya çıktı. Hasta olduğunu düşündüğü oğlunu okuldan almak için evden çıkmak üzere kapıyı açan kadın, bıçak zoruyla tecavüze uğradı. Cani eş, daha sonra genç kadını bıçaklayarak öldürdü.