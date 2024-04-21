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Giriş Tarihi: 21.04.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 07:25

Ankara'daki cinayette 'mesaj' detayı! Kan donduran plan: Oğlunun telefonunu kullanarak...

Ankara'da yaşanan cinayette akıllara durgunluk veren bir detay ortaya çıktı. Kerim Coşkun'un, 6 aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından boşanma aşamasındaki eşi Yonca Kazan Coşkun'a, geçtiğimiz pazartesi günü oğlunun telefonundan 'Anne çok hastayım, okulun bahçesinde seni bekliyorum' şeklinde mesaj atarak kadının kapıyı açmasını sağladığı ortaya çıktı. Hasta olduğunu düşündüğü oğlunu okuldan almak için evden çıkmak üzere kapıyı açan kadın, bıçak zoruyla tecavüze uğradı. Cani eş, daha sonra genç kadını bıçaklayarak öldürdü.

ÖMER ÇETİN
Ankara’daki cinayette ’mesaj’ detayı! Kan donduran plan: Oğlunun telefonunu kullanarak...

Ankara Yenimahalle İlçesi'nde yaşanan Yonca Kazan Coşkun (32), belediyede temizlik görevlisi olan Kerim Coşkun (36) ile 2013'te evlendi. Yonca Kazan Coşkun, pandemi döneminden itibaren aralarında başlayan geçimsizliğin ardından eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 7 ay önce boşanmaya karar verdi.

Ankara’daki cinayette ’mesaj’ detayı! Kan donduran plan: Oğlunun telefonunu kullanarak...

OĞLUNUN TELEFONUN EŞİNE MESAJ ATARAK KANDIRDI

Yonca Kazan Coşkun, boşanma davası açarken eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak ailesinin evine döndü. 10 ve 7 yaşındaki çocukları ise babalarında kaldı. Kerim Coşkun, 6 aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından geçtiğimiz pazartesi günü, eşinin oturduğu binaya girerek, oğlunun cep telefonundan 'Anne çok hastayım, okulun bahçesinde seni bekliyorum' şeklinde mesaj gönderdi.

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Ankara’daki cinayette ’mesaj’ detayı! Kan donduran plan: Oğlunun telefonunu kullanarak...

Yonca Kazan Coşkun, oğlunun hasta olduğunu düşünerek yanına gitmek için kapıyı açtığı sırada dışarıda bekleyen Kerim Coşkun, eve girdi. Eşinin belindeki bıçağı fark eden Yonca Kazan Coşkun, banyoya kaçtı. İçeriye giren Kerim Çoşkun bıçağını çıkarıp Yonca Kazan Çoşkun'a tecavüz etmesinin ardından bıçaklayarak öldürdü. Yonca Kazan Coşkun, olay yerinde hayatını kaybederken Kerim Coşkun, gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Ankara’daki cinayette ’mesaj’ detayı! Kan donduran plan: Oğlunun telefonunu kullanarak...

"BIÇAĞINI ÇIKARIP TECAVÜZ EDİYOR"

Yonca Kazan Coşkun ise Ankara'da yakınlarının katıldığı cenaze töreni ardından toprağa verildi. Yonca Kazan Coşkun'un kardeşi Özge Kazan (22), "Katil zanlısı olay günü binanın kapısı içeriden çıkan bir kişi tarafından açılınca içeriye giriyor. Burada yangın merdiveninde saklanıyor. Ablam onu engellediği için çocuğunun telefonundan 'Anne ben çok hastayım, beni okuldan alır mısın' diye yazıyor. Ablam da 'Oğlum ben hastayım, gelemem' diye mesaj atıyor.

Ankara’daki cinayette ’mesaj’ detayı! Kan donduran plan: Oğlunun telefonunu kullanarak...

Daha sonra eşini arıyor, eşi 'İşteyim gidemem' diyor. Ablam hazırlanıp çıkmak üzereyken katil onu içeriye atıyor. İçeriye girdikten sonra bıçağını çıkarıp tecavüz ediyor. Ablam bu olay gerçekleştikten sonra banyoya saklanıp kapıyı kilitliyor. Ütüyle kapının kolunun yan tarafını deliyor. Sırtından 3 kez bıçaklıyor. Ablam zaten kan kaybından hayatını kaybediyor. Hiçbir şey olmamış gibi binadan çıkıyor" dedi.

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