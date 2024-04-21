Ankara’daki cinayette ’mesaj’ detayı! Kan donduran plan: Oğlunun telefonunu kullanarak...

"BIÇAĞINI ÇIKARIP TECAVÜZ EDİYOR"

Yonca Kazan Coşkun ise Ankara'da yakınlarının katıldığı cenaze töreni ardından toprağa verildi. Yonca Kazan Coşkun'un kardeşi Özge Kazan (22), "Katil zanlısı olay günü binanın kapısı içeriden çıkan bir kişi tarafından açılınca içeriye giriyor. Burada yangın merdiveninde saklanıyor. Ablam onu engellediği için çocuğunun telefonundan 'Anne ben çok hastayım, beni okuldan alır mısın' diye yazıyor. Ablam da 'Oğlum ben hastayım, gelemem' diye mesaj atıyor.