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Haberler Yaşam Ankara'nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi
Giriş Tarihi: 01.11.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 07:09

Ankara'nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştirdiği AKM Millet Bahçesi, 4 günde 200 bin ziyaretçisini ağırladı. Her köşesi ayrı bir detayı barındıran Millet Bahçesi şimdiden Ankaralıların vazgeçilmez noktası haline geldi. Ankara'nın merkezinde bulunan AKM millet Bahçesinde yok yok. 700 bin metre kare alana sahip Millet Bahçesinde; millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, zip coaster, paten-kaykay parkurları, bisiklet parkurları, buz pisti, çocuk parkları, kütüphane, cami, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam vatandaştan tam not almayı başardı.

ÖMER ÇETİN
Dilhan Dumanoğlu
Ankara’nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu bünyesinde bulunduran Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nin açılışını yapmasının ardından Ankaralılar adeta akın etti. Ankara'ya yeni soluk getiren AKM Millet Bahçesi; 700 bin metre kare alanda millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, zip coaster, paten- kaykay parkurları, bisiklet parkurları, buz pisti, çocuk parkları, kütüphane, cami, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı Ankaralılardan tam not almayı başardı.

Ankara’nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

Ankara'nın merkezi konumunda olan AKM Millet Bahçesi, ulaşım yönünden çeşitli alternatifler sunuyor. Vatandaş kendi araçlarıyla rahat bir şekilde gelebildiği gibi metro ve belediye otobüs durakları hemen yanın başında yer alıyor. Huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları göze çarpıyor. Çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken anne ve babalar ise yemyeşil doğanın tadını doyasıya çıkarıyor. Gençler ise, düzenlenen konserlerle etkinlik alanını doldurarak eğlencenin doruklarına ulaşıyor.

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Ankara’nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

GENÇLERİN GÖZDESİ PİSTLER VE ZİP COASTER

Gözler diğer bir kısma çevrildiğinde ise, bu sefer adrenalin tutkunları karşımıza çıkıyor. Ankara'da eksiliği hissedilen kaykay ve paten pistine kavuşan gençler ufak çaplı gösteri düzenliyor.
Patenleri ile piste atlama gerçekleştiren İlyas'ın mutluluğu şimdiden gözlerinde okunuyor. İlyas, "Burası çok güzel olmuş, yıllardır beklediğimiz bir yerdi. Bizim için burası çok iyi oldu. 3 gündür gelip burada stresimi atıyorum kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

Ankara’nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

Diğer bir patenci Erkan ise, şunları aktardı: "Buranın bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Merkezi yerde ulaşımı çok kolay. En önemli güvenli ve huzurlu bir ortam var. Yeni mekanımız burası diyebilirim. Ankara'da bu şeklinde pist yoktu. İyi ki bizleri de birileri düşünmüş. Onlara buradan çok teşekkür ederim"

Ankara’nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

AKM Millet Bahçesinde adrenalin bununla da sınırlı değil. Türkiye'de son zamanlarda özellikle gençlerin tutuklusu haline gelen zip coaster da yoğun ilgi ile karşılaştı. 1110 metrelik zip coaster da gençlere eğlenceli dakikalar yaşıyor.
Zip coaster deneyimi ilk kez yaşayan Furkan, "Yükseklik korkum var ama çok beğendim. Daha önce böyle bir şeye binmedim. Ankara'ya değişik bir renk geldi, bir aktivitesi yoktu, artık buraya geleceğim" dedi. İbrahim ise," İlk defa biniyorum çok güzeldi. Daha önce böyle bir şey görmedim. Tekrar geleceğiz çok beğendim" diye konuştu.

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