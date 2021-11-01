Ankara’nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

AKM Millet Bahçesinde adrenalin bununla da sınırlı değil. Türkiye'de son zamanlarda özellikle gençlerin tutuklusu haline gelen zip coaster da yoğun ilgi ile karşılaştı. 1110 metrelik zip coaster da gençlere eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Zip coaster deneyimi ilk kez yaşayan Furkan, "Yükseklik korkum var ama çok beğendim. Daha önce böyle bir şeye binmedim. Ankara'ya değişik bir renk geldi, bir aktivitesi yoktu, artık buraya geleceğim" dedi. İbrahim ise," İlk defa biniyorum çok güzeldi. Daha önce böyle bir şey görmedim. Tekrar geleceğiz çok beğendim" diye konuştu.