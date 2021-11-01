Ankara’nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu bünyesinde bulunduran Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nin açılışını yapmasının ardından Ankaralılar adeta akın etti. Ankara'ya yeni soluk getiren AKM Millet Bahçesi; 700 bin metre kare alanda millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, zip coaster, paten- kaykay parkurları, bisiklet parkurları, buz pisti, çocuk parkları, kütüphane, cami, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı Ankaralılardan tam not almayı başardı.