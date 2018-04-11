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Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek

Giriş Tarihi: 11.04.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 09:19
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Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek
Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek

Bazen fotoğraflar öyle bir anda çekilir ki aslında göründüğünden çok daha farklı görünürler. Örneğin bu delik aslında barajın kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak. Dolusavağa su aktığında oluşan görüntü optik yanılsama oluşturuyor.

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Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek
Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek

Ya da bir sosyal medya kullanıcısı ilk başta gökyüzünde UFO gördüğünü zannedip telefona sarıldı. Ancak görüntü sadece buluttan ibaretti!

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Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek
Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek

Güneşin yansıdığı su kabarcığı, uzaya açılan bir portalı anımsatıyor.

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Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek
Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek

Yüzeydeki gökyüzü görüntüsü sadece yansımadan ibaret.

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Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek
Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek

Perspektif nedeniyle araba ile aynı boyutta görünen güvercinler...

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Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek
Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek

Burası ilk bakışta bir konser salonunu andırıyor ancak aslında pamuk tarlası.

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Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek
Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek

Donmuş arabanın yüzeyi... İlk bakışta anlaşılan görüntü ise uzaydan kuş bakışı dünya!

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