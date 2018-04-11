Anlamak için daha dikkatli bakmanız gerek

Bazen fotoğraflar öyle bir anda çekilir ki aslında göründüğünden çok daha farklı görünürler. Örneğin bu delik aslında barajın kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak. Dolusavağa su aktığında oluşan görüntü optik yanılsama oluşturuyor. Ya da bir sosyal medya kullanıcısı ilk başta gökyüzünde UFO gördüğünü zannedip telefona sarıldı. Ancak görüntü sadece buluttan ibaretti! Güneşin yansıdığı su kabarcığı, uzaya açılan bir portalı anımsatıyor. Yüzeydeki gökyüzü görüntüsü sadece yansımadan ibaret. Perspektif nedeniyle araba ile aynı boyutta görünen g��vercinler... Burası ilk bakışta bir konser salonunu andırıyor ancak aslında pamuk tarlası. Donmuş arabanın yüzeyi... İlk bakışta anlaşılan görüntü ise uzaydan kuş bakışı dünya!