ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Nisan bugün çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan elde edilen en güncel verilere göre, gram altın 3.957,69 TL seviyesinden işlem görürken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 3.617,83 TL olarak belirlendi. 12 Nisan 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler haberin devamında...