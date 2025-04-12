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Haberler Yaşam ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Nisan bugün çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 08:45

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Nisan bugün çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasalarında hafta sonuna doğru yaşanan hareketlilik, hem yatırımcıların hem de vatandaşların ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle Kapalıçarşı'daki anlık fiyat değişimleri yakından takip edilirken, alım-satım işlemlerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Haftaya 3.236,86 TL seviyesinde başlayan ONS altın, yatırımcıların en çok ilgilendiği varlıkların başında gelirken; gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerinin güncel fiyatları da merakla araştırılıyor. İşte altın piyasasındaki son durum ve güncel fiyatlar...

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Nisan bugün çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan elde edilen en güncel verilere göre, gram altın 3.957,69 TL seviyesinden işlem görürken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 3.617,83 TL olarak belirlendi. 12 Nisan 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler haberin devamında...

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Nisan bugün çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.484,00

Satış: 6.597,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Nisan bugün çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.957,69

Satış: 3.959,33

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Nisan bugün çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 12.968,00

Satış: 13.189,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Nisan bugün çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 25.856,00

Satış: 26.238,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN