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ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Nisan bugün çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
08:45
ANLIK ALTIN FİYATLARI: 12 Nisan bugün çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasalarında hafta sonuna doğru yaşanan hareketlilik, hem yatırımcıların hem de vatandaşların ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle Kapalıçarşı'daki anlık fiyat değişimleri yakından takip edilirken, alım-satım işlemlerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Haftaya 3.236,86 TL seviyesinde başlayan ONS altın, yatırımcıların en çok ilgilendiği varlıkların başında gelirken; gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gibi farklı altın türlerinin güncel fiyatları da merakla araştırılıyor. İşte altın piyasasındaki son durum ve güncel fiyatlar...