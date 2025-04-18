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CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Nisan 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
08:00
CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Nisan 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Anlık altın fiyatları birikim ve yatırım yapanların gündeminde. Sene başından bu yana yükselişini sürdüren piyasada ani yaşanan inişlerin haricinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. 4 bin TL'nin üzerinin gören gram altın hemen onu yüksek seyriyle izleyen çeyrek altın birikim yapanların en çok tercih ettikleri arasında. Peki; 18 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte canlı altın alış-satış fiyatları: