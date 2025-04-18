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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Nisan 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 08:00

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Nisan 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Anlık altın fiyatları birikim ve yatırım yapanların gündeminde. Sene başından bu yana yükselişini sürdüren piyasada ani yaşanan inişlerin haricinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. 4 bin TL'nin üzerinin gören gram altın hemen onu yüksek seyriyle izleyen çeyrek altın birikim yapanların en çok tercih ettikleri arasında. Peki; 18 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte canlı altın alış-satış fiyatları:

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Nisan 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları takip edilmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde hafta sonuna nasıl gireceği merakla izlenen altında seyir yukarı yönlü. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altında son durum:

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Nisan 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ANLIK ALTIN FİYATLARI 18 NİSAN 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.326,54 dolar
SATIŞ: 3.328,81 dolar

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CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Nisan 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.070,09 TL
SATIŞ: 4.071,50 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Nisan 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 27.428,00 TL
SATIŞ: 27.565,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Nisan 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.697,00 TL
SATIŞ: 6.780,00 TL