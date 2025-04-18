CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Nisan 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları takip edilmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde hafta sonuna nasıl gireceği merakla izlenen altında seyir yukarı yönlü. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altında son durum: