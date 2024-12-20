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ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI! 20 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
11:40
ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI! 20 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor ve 20 Aralık 2024 itibarıyla piyasalardaki son durum, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında gün içinde dalgalanmalar yaşanırken, özellikle döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü yoksa yükseldi mi? İşte 20 Aralık 2024 Canlı altın fiyatları...