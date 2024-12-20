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Haberler Yaşam ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI! 20 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:40

ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI! 20 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor ve 20 Aralık 2024 itibarıyla piyasalardaki son durum, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında gün içinde dalgalanmalar yaşanırken, özellikle döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü yoksa yükseldi mi? İşte 20 Aralık 2024 Canlı altın fiyatları...

ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI! 20 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Bugün altın fiyatlarında gözler yeniden gram ve çeyrek altın gibi talep gören yatırım araçlarına çevrildi. 20 Aralık 2024'te altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yatırımcılar tarafından merakla inceleniyor. Peki, Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düştü mü yükseldi mi? İşte, 20 Aralık canlı altın kuru...

ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI! 20 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 ARALIK 2024

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.597,51 dolar
SATIŞ: 2.597,88 dolar

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ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI! 20 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.935,67 TL
SATIŞ: 2.936,06 TL

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ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI! 20 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 19.785,00 TL
SATIŞ: 20.084,00 TL

ANLIK ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI! 20 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.792,00 TL
SATIŞ: 4.911,00 TL

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