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Haberler Yaşam Altın fiyatları anlık takip ekranı 13 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 13.01.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 19:06

Altın fiyatları anlık takip ekranı 13 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları takibi yapılmaya devam ediliyor. Bu noktada; anlık ve canlı rakamlar merak konusu olurken 13 Ocak Perşembe günü 22 ayar bilezik 713 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise bin 277 TL bazında işlem görmektedir. Piyasaların inişli çıkışlı hareketliliği devam ederken altın fiyatları hem gün içinde hem de haftalık bazda değer kazanıyor. Peki; bugün cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar!

Anlık altın fiyatları takibi 13 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları anlık rakamlar, 13 Ocak Perşembe akşamı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu noktada; gram altın 791 liradan işlem görürken ata altın ise 5.240 TL bazında işlem görmektedir. İnişli çıkışlı grafiği sebebiyle güncel rakamlar araştırılırken alış satış verileri de bu bağlamda önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları anlık veriler!

Anlık altın fiyatları takibi 13 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 716,13

SATIŞ: 739,74

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.254,00

SATIŞ: 5.333,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.287,00

SATIŞ: 5.366,00

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Anlık altın fiyatları takibi 13 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.101,43

SATIŞ: 5.202,69

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.561,00

SATIŞ: 2.610,00

Anlık altın fiyatları takibi 13 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.280,00

SATIŞ: 1.305,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 789,48

SATIŞ: 789,63

Anlık altın fiyatları takibi 13 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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