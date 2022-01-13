Altın fiyatları anlık takip ekranı 13 Ocak 2022: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları takibi yapılmaya devam ediliyor. Bu noktada; anlık ve canlı rakamlar merak konusu olurken 13 Ocak Perşembe günü 22 ayar bilezik 713 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise bin 277 TL bazında işlem görmektedir. Piyasaların inişli çıkışlı hareketliliği devam ederken altın fiyatları hem gün içinde hem de haftalık bazda değer kazanıyor. Peki; bugün cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar!