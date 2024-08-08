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Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:00

ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 8 AĞUSTOS: Afad ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri günün ilk ışıklarıyla mercek altına alındı. Adana başta olmak üzere tüm Türkiye bu sabah üst üste gerçekleşen deprem haberlerine uyandı. Adana'da üst üste birden fazla sarsıntı meydana gelirken, Ege denizi ve Malatya'da da irili ufaklı sarsıntılar yaşandı. Peki, En son nerede deprem oldu, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, 8 Ağustos 2024 güncel son depremler!

ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 8 AĞUSTOS: Afad ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler listesi paylaşıldı. 8 Ağustos 2024 tarihine meydana gelen depremler Afad ve Kandilli verileri ile kamuoyuna duyuruldu. Küçük büyük fark etmeksizin her sarsıntıyı kayda alan veriler ile son depremler listesi duyuruldu. Peki, Deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte, son dakika deprem haberleri!

ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 8 AĞUSTOS: Afad ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: SON DEPREMLER LİSTESİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 7 Ağustos 2024 Çarşamba günü sabah saatlerinde birçok bölgede deprem meydana geldi.

Adana'da üst üste 10'a yakın irili ufaklı sarsıntı meydana geldi!

İşte, Afad verileri ile depremin ayrıntıları;

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ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 8 AĞUSTOS: Afad ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-08-07
Saat:11:23:48 TSİ
Enlem:34.33611 N
Boylam:24.63833 E
Derinlik:6.47 km

ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 8 AĞUSTOS: Afad ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

#DEPREM
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2024-08-07
Saat:05:32:27 TSİ
Enlem:37.63694 N
Boylam:35.8925 E
Derinlik:7.06 km

ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 8 AĞUSTOS: Afad ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

#DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2024-08-07
Saat:05:33:12 TSİ
Enlem:37.66278 N
Boylam:35.86806 E
Derinlik:7 km

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