Anne sütü, bebek saçı ve kandan takılar üretiyor

Bodrum'da eskiden bir kamu bankasında çalışan Ayşe Abuşoğlu, 4 yıl önce anne oldu. O dönemde bebeğini emzirirken aklına, "Acaba bu anne sütünü saklayabilir miyim" sorusunun geldiğini belirten Abuşoğlu, bu konuyu araştırmaya başladı. Hatıra biriktirmeyi seven biri olduğunu vurgulayan Abuşoğlu, internetteki araştırmaları sırasında, anne sütünün saklanabildiğini, bunu yurt dışında bir annenin taşlaştırarak mücevher haline getirdiğini öğrendi. Abuşoğlu, buradan yola çıkarak çok farklı bir kimyası olan anne sütünü saklamak için Ar-Ge çalışmasına başladı. 1,5 yıl süren çalışması sonucunda Abuşoğlu, anne sütünü taşlaştırmayı başardı. Kendisi gibi bu heyacanı yaşayan başka anneler olabileceğini düşüncesinden yola çıkıp, bir tasarım şirketi kurduğunu belirten Abuşoğlu, daha sonra yaşanan süreci şöyle aktardı: