Anne ve iki kızını mezarlıkta katletmişti! Caninin iddiaları şoke etti! " Oğlumu onlar öldürdü çünkü..."

"BİR İNSAN KONUŞMAK İÇİN NEDEN BURAYA GİDER?"

"Gelinim ve oğlumun küçük çocukları var. Bir gün gelinimin küçük kardeşi elinde çocukla kapımıza gelip, 'ablam artık boşanmak istiyor' diyerek, çocuğu bize bırakıp gitti. Oğlum gelinimi çok seviyordu. Kendisinden boşanmak istemedi. Bir süre böyle devam etti. Bir gün sabah namazına kalktığımda penceremize biri taş atıyordu. Pencereden baktığımda bu kişinin E.D. olduğunu gördüm. Ben oğluma bir araç almıştım. Bu kişi ve oğlum birlikte iş yapıyordu. E.D. bana 'amca, Muzaffer'i çağırır mısın? Bir yerde hurda işi var. Oraya gideceğiz' dedi. Oğlum da işe gidip geldikten sonra kayınvalidesi onu arayıp, konuşmak için yanına çağırmış. Oğlumu alıp araçla Balcalı'nın arka tarafındaki ormanlık alana götürmüş. Bir insan konuşmak için neden buraya gider? Bu insanlar oğlum gelinimi sevdiği için bu yönünü kullanıp, oğlumu dolandırmışlar. 'Güldane'yi senden ayırırız' diye tehdit edip, oğlumu borçlandırmışlar. Burada da yine oğlumdan para istemiş. Aralarında konuşurken kayınvalidesi oğlumu cep telefonu ile videoya almış. Sonradan izlediğim videoda oğlum kayınvalidesine, 'ah anne, beni nereden buldun. Ben ne yaptım da Güldane beni terk etti' diyor."