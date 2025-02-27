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Haberler Yaşam Anne ve iki kızını mezarlıkta katletmişti! Caninin iddiaları şoke etti! " Oğlumu onlar öldürdü çünkü..."
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 09:23

Anne ve iki kızını mezarlıkta katletmişti! Caninin iddiaları şoke etti! " Oğlumu onlar öldürdü çünkü..."

Adana'da oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelini ile birlikte gelinin annesi ve kız kardeşini mezarlıkta silahla öldüren 47 yaşındaki Şemsettin Erkuvan 3 kez müebbet hapis ile 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle yargılanmaya başladı. Sanık Erkuvan savunması duyanların kanını dondurdu. İşte haberin detayları...

İHA
Anne ve iki kızını mezarlıkta katletmişti! Caninin iddiaları şoke etti! Oğlumu onlar öldürdü çünkü...

Adana'da bir kız çocuk annesi 21 yaşındaki Güldane Gerçek, eşi Muzaffer Erkuvan'ı iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip, Kadın Sığınma Evi'ne yerleşti. 24 Ağustos 2024'te Erkuvan, kendisiyle eşini barıştırması için kayınvalidesi Şenay Gerçek'in (45) Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki evine gitti. Kayınvalidesinin barıştırma teklifini reddetmesi üzerine Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca asarak intihar etti. Olay sonrası Erkuvan ailesi, oğullarının ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i (25) sorumlu tuttu.

Anne ve iki kızını mezarlıkta katletmişti! Caninin iddiaları şoke etti! Oğlumu onlar öldürdü çünkü...

Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, 21 Ekim 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete gitti. İddiaya göre, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ve 2 kızını takip eden Şemsettin Erkuvan, mezarlıkta musalla taşına yakın bir noktadaki banklarda oturan anne ve 2 kızına tabancayla kurşun yağdırıp kaçtı. Başlarından vurulan Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek olay yerinde hayatını kaybetti.

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Anne ve iki kızını mezarlıkta katletmişti! Caninin iddiaları şoke etti! Oğlumu onlar öldürdü çünkü...

YAMAÇTAKİ OYUKTA KISKIVRAK YAKALANDI

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Şemsettin Erkuvan'ın Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarla Göztepe Mahallesi'ndeki ormanda saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen cinayet ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle bölgede yaptığı araştırmada, Erkuvan'ı cinayette kullandığı tabancayla yamaçtaki bir oyukta saklanırken yakaladı.

Anne ve iki kızını mezarlıkta katletmişti! Caninin iddiaları şoke etti! Oğlumu onlar öldürdü çünkü...

"OĞLUMUN ÖLÜMÜNE İNTİHAR DEDİLER AMA..."

Tutuklanan 3 kadının katil zanlısı Şemsettin Erkuvan hakkında 'kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Şemsettin Erkuvan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müşteki N.G., G.G. ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanık Erkuvan, oğlunun ölümünden gelini ve ailesinin sorumlu olduğunu iddia etti. Erkuvan, "Oğlum Muzaffer bu olaydan 2 ay önce öldü. Oğlum ve gelinimin evlilik süreci boyunca Güldane'nin ablası Gaye ve annesi Şenay bazen haftanın her günü bazen de haftanın birkaç günü oğlumun evinde kalırdı. Şenay ve Gaye uyuşturucu madde kullanıyordu. Oğlumu da uyuşturucuyu alıştırdılar. Oğlumun ölümüne intihar dediler ama onu gelinim Güldane, ablası Gaye ve annesi Şenay öldürdü" dedi.

Anne ve iki kızını mezarlıkta katletmişti! Caninin iddiaları şoke etti! Oğlumu onlar öldürdü çünkü...

"BİR İNSAN KONUŞMAK İÇİN NEDEN BURAYA GİDER?"

"Gelinim ve oğlumun küçük çocukları var. Bir gün gelinimin küçük kardeşi elinde çocukla kapımıza gelip, 'ablam artık boşanmak istiyor' diyerek, çocuğu bize bırakıp gitti. Oğlum gelinimi çok seviyordu. Kendisinden boşanmak istemedi. Bir süre böyle devam etti. Bir gün sabah namazına kalktığımda penceremize biri taş atıyordu. Pencereden baktığımda bu kişinin E.D. olduğunu gördüm. Ben oğluma bir araç almıştım. Bu kişi ve oğlum birlikte iş yapıyordu. E.D. bana 'amca, Muzaffer'i çağırır mısın? Bir yerde hurda işi var. Oraya gideceğiz' dedi. Oğlum da işe gidip geldikten sonra kayınvalidesi onu arayıp, konuşmak için yanına çağırmış. Oğlumu alıp araçla Balcalı'nın arka tarafındaki ormanlık alana götürmüş. Bir insan konuşmak için neden buraya gider? Bu insanlar oğlum gelinimi sevdiği için bu yönünü kullanıp, oğlumu dolandırmışlar. 'Güldane'yi senden ayırırız' diye tehdit edip, oğlumu borçlandırmışlar. Burada da yine oğlumdan para istemiş. Aralarında konuşurken kayınvalidesi oğlumu cep telefonu ile videoya almış. Sonradan izlediğim videoda oğlum kayınvalidesine, 'ah anne, beni nereden buldun. Ben ne yaptım da Güldane beni terk etti' diyor."

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