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Anne ve iki kızını mezarlıkta katletmişti! Caninin iddiaları şoke etti! " Oğlumu onlar öldürdü çünkü..."
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
09:23
Anne ve iki kızını mezarlıkta katletmişti! Caninin iddiaları şoke etti! " Oğlumu onlar öldürdü çünkü..."
Adana'da oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelini ile birlikte gelinin annesi ve kız kardeşini mezarlıkta silahla öldüren 47 yaşındaki Şemsettin Erkuvan 3 kez müebbet hapis ile 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle yargılanmaya başladı. Sanık Erkuvan savunması duyanların kanını dondurdu. İşte haberin detayları...