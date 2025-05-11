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Anneler Günü Google Doodle oldu! Bugün Anneler Günü mü, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
08:54
Anneler Günü Google Doodle oldu! Bugün Anneler Günü mü, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?
Google Doodle tasarımlarına bir yenisini daha ekledi. Bugün Anneler Günü mü sorusuna yanıt arayan kullanıcılar arama motorunun farklı tasarımıyla karşılaşıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde zaman zaman tarih değişiklik gösterse de çoğunluk görüş olarak mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan bu özel günde çeşitli paylaşımlar yapılıyor. Peki; 2025 Anneler Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?