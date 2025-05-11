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Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:54 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 08:54

Anneler Günü Google Doodle oldu! Bugün Anneler Günü mü, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Google Doodle tasarımlarına bir yenisini daha ekledi. Bugün Anneler Günü mü sorusuna yanıt arayan kullanıcılar arama motorunun farklı tasarımıyla karşılaşıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde zaman zaman tarih değişiklik gösterse de çoğunluk görüş olarak mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan bu özel günde çeşitli paylaşımlar yapılıyor. Peki; 2025 Anneler Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Anneler Günü Google Doodle oldu! Bugün Anneler Günü mü, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Anneler Günü Google Doodle oldu. Özel gün ve haftalarda arama motorunda yaptığı değişikle bilinen Google bu kez bugün Anneler Günü mü sorusuna yanıt veriyor. Etrafındaki kadınları kutlamak isteyenler bu vesileyle mesaj araştırmasına başladı. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Anneler Günü Google Doodle oldu! Bugün Anneler Günü mü, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

ANNELER GÜNÜ GOOGLE DOODLE OLDU!

Ülkemizde mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü Google Doodle oldu. Ünlü arama motoru ana ekranında çiçekle bir tasarım yaparak kullanıcılarına bu özel günü hatırlatıyor.

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Anneler Günü Google Doodle oldu! Bugün Anneler Günü mü, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Bu özel gün 2025 yılında 11 Mayıs tarihine denk geliyor.

Anneler Günü Google Doodle oldu! Bugün Anneler Günü mü, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

Dünyada farklı tarihleri bulunan Anneler Günü en yaygın şekilde Mayıs ayının 2. haftasına denk gelir.

Anneler Günü Google Doodle oldu! Bugün Anneler Günü mü, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?