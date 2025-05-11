Anneler Günü Google Doodle oldu! Bugün Anneler Günü mü, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Anneler Günü Google Doodle oldu. Özel gün ve haftalarda arama motorunda yaptığı değişikle bilinen Google bu kez bugün Anneler Günü mü sorusuna yanıt veriyor. Etrafındaki kadınları kutlamak isteyenler bu vesileyle mesaj araştırmasına başladı. Peki, 2025 Anneler Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?