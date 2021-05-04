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Haberler Yaşam Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021: 9 Mayıs Anneler Günü ile ilgili en güzel kutlama mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 04.05.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 12:42

Günü mesajları ve sözleri 2021: 9 Mayıs ile ilgili en güzel kutlama mesajları ve sözleri

Annelerin emeklerini onore etmek için dünya üzerinde Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. 9 Mayıs'ın Pazar gününe denk gelmesiyle birlikte sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar eşine, annesine, kaynanasına SMS, Whatsaap, Facebook üzerinden göndermek üzere mesajları araştırmasına çıkacak. Tam kapanma dönemine denk gelen bugün için en güzel sözler ve kısa, uzun, anlamlı, duygusal resimli sosyal medya aracılığıyla gönderilecek. Türkiye'de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü mesajları ile görselleri sizlerle… İşte 2021 Anneler Günü mesajları ile kısa uzun

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021: 9 Mayıs Anneler Günü ile ilgili en güzel kutlama mesajları ve sözleri

Günü, Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor! Her yıl Mayıs ayında kutlanan mesajları ve sözleri sosyal medya üzerinden gönderilirken yine tüm yurtta heyecan ile kutlanması beklenen bu önemli gün vesilesi ile en güzel, resimli bu başlık altından bulabilirsiniz. Kısa ve uzun bu anlamlı gün için ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte özel olarak derlediğimiz Anneler Günü mesajları ve sözleri seçenekleri…

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021: 9 Mayıs Anneler Günü ile ilgili en güzel kutlama mesajları ve sözleri

RESİMLİ, EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Günü mesajlarını sevdiklerinize göndermek isteyenler sosyal medya üzerinden en güzel, kısa, uzun, resimli görselleri araştırıyor. Anneler için en özel günlerin başında gelen bu günde sizde eşinizi, sevdiklerinizi, dostlarınızı 2021 yılının en özel, en anlamlı en yeni Resimli 9 Mayıs mesajları ve sözleri ile mutlu edebilirsiniz.

KISA DUYGUSAL ANLAMLI ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem

Benim gibi çılgın bir çocuğu seven dünyadaki tek anne olduğun için teşekkür ederim.

Sen benim tek annemsin ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak

Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun anne. Her gün benim annem olduğun için teşekkür ediyorum

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

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Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021: 9 Mayıs Anneler Günü ile ilgili en güzel kutlama mesajları ve sözleri

Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun

Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. günün kutlu olsun!

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021: 9 Mayıs Anneler Günü ile ilgili en güzel kutlama mesajları ve sözleri

En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.

günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021: 9 Mayıs Anneler Günü ile ilgili en güzel kutlama mesajları ve sözleri

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… günün kutlu olsun.Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.

'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin kutlu olsun.

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